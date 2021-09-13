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陳南松接任南投縣衛生局長 首目標疫苗覆蓋率達50%
面對疫苗永遠不夠的南投縣，陳南松上午正式接任南投縣衛生局長，做為「南投之子」的他，表示上任後將以團隊、當責、關懷、創新的思維，加入縣內的公共衛生團隊，呼籲中央要關照某些全縣人口疫苗覆蓋率還沒辦法達到一半的縣市，期待盡快補足疫苗，南投縣會全力達到50%的第一劑疫苗覆蓋率，只是「現在就是我們沒有疫苗」。
陳南松表示，自己出生在南投縣松柏坑，因此父親將自己取名為「南松」，這次有機會回到家鄉南投服務，有種「少小離家老大回」的感覺，強調從台中市衛生局副局長調回家鄉後，上任後的短期目標，就是將防疫工作做好，尤其是施打疫苗方面，希望中央能看到南投的真實需要，在配發疫苗上面，能夠給我們更多的疫苗。
陳南松說，縣內的醫療量能雖比不上大都市，但目前量能一定能夠為鄉親做好疫苗接種的服務，特別是面對一個老年化比率達到19%的南投縣，部分鄉鎮甚到高達22%，相對於台中市老年化比率只有13%，自許中期目標，就是希望能解決南投偏鄉醫療的困境，計畫結合中部大型醫療院所的能力，以智慧的遠距照顧、遠距健康管理，來解決偏鄉醫療長照的不足。
陳南松指出，目前南投縣面對最大的困難，是醫療人力夠，但是沒有疫苗可以打，盼中央能夠看到南投的需要，給予足夠的疫苗，跟隨中央疫情指揮中心一個口令、一個動作，將全南投的第一劑疫苗覆蓋率能夠大幅提高，達50%以上。
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