有養豬場被檢舉違法餵豬吃廚餘 台中農業局查證是誤會

為防止非洲豬瘟，9月1日至30日禁止養豬戶使用廚餘餵豬，台中市清水區有一處養豬場柀檢舉，疑違法使用廚餘飼養豬，台中市農業局獲報昨晚稽查，發現業者改用豆渣飼養豬，仍依合約到餐廳收取廚餘至沙鹿掩埋場掩埋，空桶載回養豬場清洗而引發附近居民誤會，並未違法。

有民眾投訴指出，台中市清水區一處養豬場，為了節省飼料成本，每天清晨5、6點及晚上8點都煮食廚餘，造成嚴重空汙，附近居民敢怒不敢言。

農業局昨晚8點到該養豬場稽查，未發現廚餘，而是豆渣， 農業局表示，業者與餐廳業者訂有契約，加上農委會提供運費補助，9月起仍每天依約到餐廳收取廚餘，並將廚餘載送到沙鹿掩埋場掩埋，因沙鹿掩埋場沒有清洗設備，業者將廚餘桶載回養豬場清洗，附近居民見養豬場載送廚餘桶產生誤會，業者未違規。

業者表示，養豬場是合格的廚餘登記場，以前採用廚餘餵食豬隻，每天有5輛貨車運送廚餘，每天使用廚餘約12噸，現在扣除清潔隊提供的廚餘，每天仍要將約5噸的廚餘載送至掩埋場，因禁用廚餘養豬，他改用豆渣、玉米等蒸煮餵食豬，並未違法。

農業局表示，農委會為防堵非洲豬瘟，公布9月1日至9月30日，養豬場全面暫停使用廚餘養豬，業者要配合使用飼料，違者可處以3萬至300萬元罰款，檢舉者最高可獲120萬元獎金。