每天賺不到一個便當 弱勢戶收到秋節禮鬆口氣

中秋節的腳步近了，天峰慈善會從今天起一連4天會同彰化警方，分組探望373戶弱勢家庭。埤頭鄉胡姓低收入戶收到秋節民生用品，連聲「金感謝！」天峰慈善會會長蔡宏仁說，天峰量身打造關懷，有的加贈營養品，有的補助裝義肢，有的幫忙蒐集資源回收物，把善款用在刀口上，形成善的循環。

天峰慈善會會長蔡宏仁今天帶領10多名會員，探視北斗區與芳苑合計74戶弱勢家庭，上午在北斗警分局和員警會合，分局長王國峯、副分局長陳桂彬和廖仁蔚等人感謝天峰慈善會關懷轄區內的弱勢民眾，隨即一行人出發，展開今天的探視行程。

埤頭鄉60歲胡姓低收入戶聽見屋外腳步聲，連忙走出來，蔡宏仁主動打招呼，說北斗警分局長官及埤頭派出所所長劉晏誠也來探視，又一一說明今年秋節民生用品有米粉、泡麵、沙拉油、飲料等食品，還有防疫用的醫療級口罩，中秋月餅「嘸拜過，可以拜神明。」胡姓低收入戶感謝再感謝。

胡姓低收入戶的丈夫中風癱瘓多年，晚年罹患大腸癌，今年初去世；行動不便的她說，兒子工作不固定，收入時有時無，媳婦離家10多年，過去她家靠著政府補助、社會各界關心，及她揀韭菜花每天賺50、60元度日，幸好兩名孫女乖巧聽話，國中畢業後就讀建教合作的高職，減輕她不少負擔。