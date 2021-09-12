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衡文宮未婚聯誼今年喊卡 可求姻緣三寶中秋有法會

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市衡文宮舉辦的未婚聯誼活動今年也因疫情喊卡，不過民眾仍可求姻緣三寶，欲求姻緣者可先寫上姻緣疏文，廟方在中秋節當天會有添姻緣法會。記者林宛諭／攝影
員林市衡文宮舉辦的未婚聯誼活動今年也因疫情喊卡，不過民眾仍可求姻緣三寶，欲求姻緣者可先寫上姻緣疏文，廟方在中秋節當天會有添姻緣法會。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市衡文宮舉辦的未婚聯誼活動也因疫情喊卡，衡文宮副總幹事陳虹蕙說，廟方向月老請示也未獲同意辦理聯誼活動，所以今年只提供求姻緣三寶，不過中秋節當天仍會請法師做姻緣法會。

陳虹蕙說，衡文宮已舉辦4年的未婚聯誼活動，選在月老誕辰中秋節當天辦，也為月老祝壽，且每年要開放多少人參加也會請示月老，一度曾開放超過200名，但去年受疫情影響，只開放男女共84人，不過仍配對成功5對，男女雙方有意交往。

「但今年連月老也不同意辦聯誼活動」陳虹蕙說，一切以防疫為優先，不過衝文宮仍提供姻緣三寶為紅線、姻緣疏文跟緣錢粉，欲求姻緣者可先寫上姻緣疏文，而緣錢粉是男女文定時使用的物品，代表「人到緣就到」，廟方在中秋節當天會有添姻緣法會，讓月老為天下有情人加持好姻緣。

月老 中秋節 聯誼

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