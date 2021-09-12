黑手老闆蛋黃酥 員林志工愛心接力送愛到家扶

中秋節前也是送暖時刻，員林市中央社區發展協會的志工手作月餅、彰化家扶員林區扶幼委員會一起認捐，今天捐出500盒月餅給家扶兒；福興鄉黑手老闆陳永聰上周則捐出自己做的人氣蛋黃酥100盒供彰化家扶義賣，十方功德行善團也響應加碼愛心捐款，做為家扶兒助學金。

彰化縣福興鄉順興車行黑手老闆陳永聰因疫情關係二手車行生意減少，由於他自製的蛋黃酥以往分送給親朋好友深獲好評，今年即決定在中秋節前接單製作蛋黃酥補貼家用，沒想到聰哥蛋黃酥一推出，即接單到中秋節當天全部滿單，但平常就常捐助家扶的他，即使忙著接單，也沒忘了家扶孩子們，日前即告知彰化家扶今年會捐100盒自製蛋黃酥供義賣。

陳永聰說，他知道彰化家扶因為疫情捐款減少，其實他車行生意也大受影響，但跟太太、女兒與女婿討論後，再怎麼苦也不能讓家扶兒在求學及生活中受到影響，他們還有一些能力，就親手製作100盒蛋黃酥義賣，並要把所得全捐出，真的很感謝家人上周六從早忙到晚辛苦製作出1500顆蛋黃酥。

彰化家扶中心主任王震光說，聰哥的100盒蛋黃酥在家扶臉書等群組分享後，立即獲踴躍購買，家扶也一一將蛋黃酥送到各鄉鎮的愛心民眾手中，義賣所得共6萬5000元，更獲十方功德行善團再加碼捐款愛心金額高達31萬多元。

愛心接力不間斷，員林市中央社區發展協會長青會會長羅金珠號召社區、社團與善心人士一同捐出500盒的月餅，今日送愛到家扶。

羅金珠說，已連續三年在中秋前夕號召認捐月餅，希望能讓家扶兒感受到社會溫暖，月餅都是社區志工們日以繼夜的製作，很感謝他們的付出。