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東勢教育園區喊停 審計處批前市府未環評就投鉅資

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
舊東勢高工遭地震重創，市府將改規劃客家產業創活園區。圖／台中市教育局提供
舊東勢高工遭地震重創，市府將改規劃客家產業創活園區。圖／台中市教育局提供

台中市東勢實驗教育園區喊停將改規劃客家產業創活園區，台中審計處近日提報告，細數浪費公帑緣由，指前市府在2016年未完成環評就投入鉅額工程經費，教育部不補助；無視少子化還推動實驗教育園區，6年已花1億1153萬經費。教育局表示，未來辦理這類計畫，將依規定辦公聽會，聽民意走合法程序。　

林佳龍辦公室回應，前市長林佳龍立委任內就積極推動實驗教育三法修法，擔任積極在台中落實，不因參與實驗教育人口較少，就忽視平等的受教權益，相信盧市府若有心持續推動，應該讓學生、家長有更多元的就學選擇。林辦也提到，林佳龍上月訪和平區博屋瑪小學，關心推動實驗教育情況，得知師生及家長都極為支持，盼盧市府多聽取教育界的聲音，支持多元學習與實驗教育。

台中審計處提出市府執行去年預算審核報告，指出台中實驗教育複合式園區計劃終止執行，市府已投入巨額經費卻未發揮效能，目前閒置，應該檢討。

審計處指出，前市府未完成先期規劃及環境影響評估作業前，就投巨資整修。也未正視少子化，將排擠相關學校招生問題。也未召開公聽會聽取在地意見，就公告委託民間機構經營，衍生受委託機構不符提起訴願。

議員江肇國表示，少子化是共同面臨的問題，實驗教育課程不受課綱限制，相信不會因此排擠一般教育課程，各校也都可能發展出不同的課程模式，相信若有心持續推動，也能讓家長有更多學生就學選擇。

市府教育局表示，市府後續已規劃由客家委員會家接手，辦理客家產業創活園區，以現有建物空間規劃，發展客家文化，凸顯山城客家特色。以後類似案件，市府也會依規定舉行公聽會並審慎評估。

林佳龍 少子化 教育局

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