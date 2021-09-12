中秋大文蛤價格衝高 農民：災損嚴重 沒貨可賣

8月連續豪雨造成彰化沿海養殖文蛤災損嚴重，彰化縣養殖協會常務監事洪錫原說，彰化文蛤損失率在7到9成，只是當時許多養殖戶沒報災損，中秋節前大家幾乎沒什麼貨可提供，所以市場行情很亂，今年彰化文蛤損失粗估上億元，有部分養殖戶已棄養，但他還是冒著颱風天在放文蛤苗，要與老天一搏。

「你看，這些八成都死了」洪錫原撈起文蛤池裡的文蛤說，他說，8月初連續幾天的豪雨，造成養殖池鹽水變淡，文蛤大量死亡，不少養殖戶早已清理整池死的文蛤，而他加減撈，能撈多少算多少，但中秋節前能賣的也極少了。

雖損失慘重，又是颱風天，洪錫原和員工今天還是按既定工作行程把文蛤苗放進養殖池，若豪雨來時，只能以人工增加養殖池的鹽度，提升文蛤苗存活率。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，彰化縣文蛤養殖面積約1600多公頃，年產值7億元，近年受極端氣候影響，文蛤死亡率高，只要瞬間暴雨，就會死些文蛤，而最嚴重的是上個月的連續豪雨，但以往文蛤農從未被列入災損補助之列，所以大家也沒有報災損的習慣，即使8月損失率高達7到9成，有報災的僅17%，未

達災損補助標準，幸好彰化區漁會與漁業署等人員實際訪察，才發現災損應超過20%，列為補助對象。

中秋節前原是文蛤銷售旺季，洪錫原說，大文蛤的市價甚至可衝上160元，但養殖農目前中型的文蛤產地批發價約只有50元，賣到消費市場可達120元，只不過有貨的人也極少，市場行情相當亂。

洪錫原說，以前一公頃文蛤池一年可生產2、3萬台斤文蛤，現在受氣候影響，大概只能收2000斤，一公頃養殖成本50萬，今年頂多賣10萬元，根本不敷成本，已有養殖戶因此負債而棄養。