南投退休郵務士有家了 專屬辦事處今揭牌啟用

郵務士為不畏風雨為民眾送信運包裹，但退休後與同事休閒交流場域有限，南投縣議員曾振炎為此爭取整修南投市中山郵局閒置廳舍，做為中華郵政退休人員南投辦事處，供縣內退休郵務士交流使用，盼促進其身心健康，今揭牌啟用。

曾振炎指出，郵務人員平時為自身郵遞業務，不論晴雨，不怕山高路遠，使命必達的將信件、包裹等送到民眾手上，平時工作勞累繁忙，難培養休閒興趣，退休後生活歸於平淡，深居簡出，又無場域與同業交流，易與社會疏離，恐不利健康。

基於關懷退休郵務士權益，向南投郵局爭取釋出閒置廳舍，做為中華郵政退休人員南投辦事處，做為退休人員交流休閒場域，促進其身心健康；而經南投郵局評估提供中山郵局2樓，整修做為該協進會南投據點，並由曾振炎兼任辦事處長。

曾振炎表示，中山郵局2樓廳舍因建造已久，有漏水現象，經爭取經費籌備並修繕數月，現已煥然一新，「中華郵政退休人員協進會南投辦事處」也於今天揭牌啟用，相當感謝南投郵局支持，讓當地400名已退休的郵務士會員有空間可用。

南投縣副縣長陳正昇、秘書長洪瑞智、南投郵局副局長楊主亮及地方民代等人今也出席，與退休郵務人員共同見證南投辦事處揭牌成立，而陳也鼓勵退休郵務士，有場域供退休交流更要善加利用，要走向戶外，多運動，也能共同參與社會服務。

楊主亮則感謝曾議員關注郵務士權益，為南投的郵政退休人員打造一個溫暖的家，他表示，該局未來會持續與協進會共同努力，爭取更多退休人員福利，同時也盼退休前輩能給予意見或幫助，協力提升郵務服務品質，讓郵政業務更蒸蒸日上。