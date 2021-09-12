臺灣品牌國際賽網路票選 最有人情味田中馬拉松奪冠

台灣米倉田中馬拉松參加體育署舉辦的「臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」勇奪第一名，彰化縣長王惠美說，感謝志工們共同努力與用心，讓大家看到最有人情味的馬拉松就在彰化。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，田中馬今年邁入十周年，雖受疫情影響取消實體馬拉松，改以線上馬拉松，今年特別規劃二千名的「2022保障名額公益選手」組將報名到9月20日，除了保障明年不必抽籤的參賽資格，還能獲得十周年限定紀念品。

鄭宗政也邀請全民參加不用報名的線上馬拉松，一起跑步累積里程來運動，11月一整個月改以線上馬拉松上場，更有「跑步捐米」向防疫英雄致敬、跑步種樹護台灣的活動主題，贊助廠商富邦金控發起Run for Green，將為馬拉松跑者種下10萬株樹，一起推動綠色減碳行動。

彰化縣教育處表示，彰化縣政府推薦台灣米倉田中馬拉松參加教育部體育署舉辦的「臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」，彰化田中馬拉松獲得23551票勇奪第一名，成為國人最愛的賽事。

田中馬是台灣最具人情味、最有農村特色的馬拉松，每當比賽時田中小鎮全鎮就出動六千多位志工鄉親，展現出友善與熱情一路幫跑者加油，用滿滿珍惜土地的幸福感，營造友善熱情賽道，使「田中馬拉松」打響國內外知名度，之前帶著埔鹽順澤宮帽拿下國際賽冠軍的挪威三鐵好手伊登也在2019年來訪體驗，感受到彰化熱情好客的風情。

鄭宗政說，由於田中馬拉松第一屆是4千人參加，所以線上馬拉松也要集大家的力量累積公里數，總累積里程達到 4000公里，主辦單位和贊助廠商就會一起捐出包裝精美共4000台斤的米向防疫英雄致敬，保障名額公益選手可在信封米上寫上想向防疫英雄說的話，線上跑報名網站：

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