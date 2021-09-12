借義工擺貨櫃遭批影響交通 地主：中市府不徵收就封道

台中市神岡區神圳路往三民路方向的機車道，出現貨櫃屋擋道，造成路幅縮減，影響行車視線，居民反映十分危險。圳前里長陳木生表示，這處是私有地，地主同意圳前環保義工隊的倉庫貨櫃屋放在當地，會設法找適合地點移置貨櫃屋。

民眾指出，神岡區神圳路往三民路方向的機車道，如騎車經高鐵下方涵洞，右側即有座貨櫃屋，影響行車視線，危及用路人安全，建議移除貨櫃屋。

圳前里長陳木生表示，貨櫃屋是圳前環保義工隊的倉庫，擺了10幾年。高鐵通車後，神圳路下方涵洞原本不開放，因民眾反映交通不便，才開放為東向西單向機車道，環保義工隊的倉庫原放在高鐵下方，但擔心有人藉貨櫃爬上鐵軌，才拜託地主借放貨櫃。

陳木生說，他最近爭取在神圳路高鐵下方涵洞路口設交通號誌，將單向機車道改為雙向機車道，同時在貨櫃屋兩側設置紐澤西護欄，提醒用路人注意，但如果土地公廟附近空間足夠，將設法移置貨櫃屋。