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台中沙田路立體停車場明年底可完工 紓解停車增加綠帶
台中市沙鹿區沙田路與鎮南路口鄰近沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場，這一帶停車需求高，停車位一席難求。市府交通局將光田醫院對側平面停車場開闢為地下1層、地上7層的立體停車場，47個汽車停車位增為186個，另有92席機車位，預計明年底前完工。
交通局長葉昭甫表示，沙田路立體停車場工程經費總投入2億3000萬元，是中央核可的前瞻計畫補助案件之一。
立體停車場建築採自然透光，地面層的綠化空間往上與各樓層銜接並延伸至屋頂，如同街廓多一處綠。
葉昭甫指出，工程基地南側貼近民宅，謹慎先完成微型樁及預壘樁的施作，再進行地下室開挖作業；施作期間鄰房結構無任何異樣，解除當地市民憂慮，目前已完成地下1樓結構體及地面層1樓樓板，整體工程進度持續穩定推進。
交通局說明，目前市府辦理多項立體停車場興建工程，除定期召開專業技術協調會議，不定期邀請外聘專家學者辦理施工品質督導。
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