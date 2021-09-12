快訊

亞特蘭大動物園13隻猩猩染疫！高齡60歲Ozzie也確診

北市何時能恢復外送？柯文哲：業者自己判斷

推環保促消費 南投埔里擬發行10萬張10元環保券

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影

為鼓勵做環保，並刺激疫後商業經濟，南投縣埔里鎮公所規劃發行「10元環保兌換券」，凡配合資源回收行動得領取，可在餐飲、小吃等特約店家抵用，帶動鎮內小額消費，預計發出10萬張，近期將辦理招商及研擬辦法，最快10月上路。

埔里鎮公所指出，鎮內每年都會辦理資源回收兌換活動，只要配合繳交回收物，就可換取環保清潔用品、環保筷或文具等精美禮品，藉此鼓勵鎮民響應，但時間久了，不少人覺得失去創意與新鮮感，配合動力也下降，因此重新研擬兌換形式。

今年受本土疫情爆發影響，許多店家營運不如以往，甚至陷困境，經公所團隊討論評估，將推動「環保資源回收2.0」計畫，擬試辦發行面額10元的「環保兌換券」，該環保券等同現金，可用在小吃、餐飲等民生消費，同步刺激小額經濟。

埔里鎮長廖志城說，現階段規劃發行10萬張面額10元的「環保兌換券」，相關兌換辦法現正積極研擬中，15日（三）下午3時也將於公所禮堂舉行招商說明會，邀集鎮內小吃、飲料、點心烘焙、甜點、冰品等業者，並鼓勵成為特約店家。

希望參與店家營業性質多元，有興趣的業者可參加招商說明會，了解後再報名登記成為特約店家；至於環保券兌換方式，原則上使用公所發放的黃色環保袋裝資收物，交給清潔隊回收即可領取，待相關辦法研擬及招商完成，最快10月上路。

埔里公所則表示，為了不影響垃圾收運效率，避免交通安全疑慮，不開放沿街兌換，初步規劃將每周三、五晚間8時40分至9時的5個固定垃圾收運點，列為環保券兌換點，針對郊區鄉親再找合適地點，細部實施辦法研擬確認後會再公告。

而鎮內市區目前5個固定垃圾收運點分別為，南興街南光國小前、中山路埔里高工前、五頓街立體停車場（水雲天）前、八德路殘福大樓前、大城里信義路與中山路加油站前等5個固定點收垃圾，以配合部分上班族時間的晚間丟垃圾需求。

南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影
南投埔里擬發行10萬張「10元環保兌換券」，配合資收得領取在餐飲、小吃等特約店家抵用，最快10月上路。記者賴香珊／攝影

埔里 資源回收 小吃

延伸閱讀

南投7800國中生今學力檢測 了解新課綱學習成效

南投警跟監開6槍圍捕 男子氣喘無力逃跑被逮送醫

真影響同意小孩接種BNT? 南投家長：Delta來勢洶洶啊!

埃及爸足跡到中台灣 查出曾在南投水里、魚池停留

相關新聞

推環保促消費 南投埔里擬發行10萬張10元環保券

為鼓勵做環保，並刺激疫後商業經濟，南投縣埔里鎮公所規劃發行「10元環保兌換券」，凡配合資源回收行動得領取，可在餐飲、小吃...

表揚運動傑出人士 盧秀燕：績優選手培訓金明年會再增加

台中市在各項運動表現傑出，市府為向傑出的運動員、教練及長期無私推展體育的績優人員、學校與民間團體表達敬佩與感謝之意，日前...

中市電梯設備約4.5萬 議員：借牌保養維修推拖應取締

台中市集合住宅、商業大樓林立，都發局統計全市電梯設備須維護保養的約4萬5000座。市議員林祈烽說，接到多件大樓居民投訴，...

影／萬安演習宣傳影片8種語言 清水警跨國求聲真用心

110年「萬安44號」演習將在周三進行，每年演習常有外國人聽不懂宣傳內容，台中市清水警分局今年特製作8種語言影片吸引國內...

中秋連假 中捷加強接駁

中秋連假將至，預估有大量返鄉人潮，台中捷運加強接駁，綠線從9月18日至23日每日0時15分，配合高鐵末班車加開往北屯總站...

鬼屋改建重生 員林衛福大樓動土

彰化縣立醫院荒廢20多年，盛傳鬧鬼，被稱為全台十大鬼屋之一，縣政府和地主員林市公所爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，就地改建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。