推環保促消費 南投埔里擬發行10萬張10元環保券
為鼓勵做環保，並刺激疫後商業經濟，南投縣埔里鎮公所規劃發行「10元環保兌換券」，凡配合資源回收行動得領取，可在餐飲、小吃等特約店家抵用，帶動鎮內小額消費，預計發出10萬張，近期將辦理招商及研擬辦法，最快10月上路。
埔里鎮公所指出，鎮內每年都會辦理資源回收兌換活動，只要配合繳交回收物，就可換取環保清潔用品、環保筷或文具等精美禮品，藉此鼓勵鎮民響應，但時間久了，不少人覺得失去創意與新鮮感，配合動力也下降，因此重新研擬兌換形式。
今年受本土疫情爆發影響，許多店家營運不如以往，甚至陷困境，經公所團隊討論評估，將推動「環保資源回收2.0」計畫，擬試辦發行面額10元的「環保兌換券」，該環保券等同現金，可用在小吃、餐飲等民生消費，同步刺激小額經濟。
埔里鎮長廖志城說，現階段規劃發行10萬張面額10元的「環保兌換券」，相關兌換辦法現正積極研擬中，15日（三）下午3時也將於公所禮堂舉行招商說明會，邀集鎮內小吃、飲料、點心烘焙、甜點、冰品等業者，並鼓勵成為特約店家。
希望參與店家營業性質多元，有興趣的業者可參加招商說明會，了解後再報名登記成為特約店家；至於環保券兌換方式，原則上使用公所發放的黃色環保袋裝資收物，交給清潔隊回收即可領取，待相關辦法研擬及招商完成，最快10月上路。
埔里公所則表示，為了不影響垃圾收運效率，避免交通安全疑慮，不開放沿街兌換，初步規劃將每周三、五晚間8時40分至9時的5個固定垃圾收運點，列為環保券兌換點，針對郊區鄉親再找合適地點，細部實施辦法研擬確認後會再公告。
而鎮內市區目前5個固定垃圾收運點分別為，南興街南光國小前、中山路埔里高工前、五頓街立體停車場（水雲天）前、八德路殘福大樓前、大城里信義路與中山路加油站前等5個固定點收垃圾，以配合部分上班族時間的晚間丟垃圾需求。
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