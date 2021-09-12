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表揚運動傑出人士 盧秀燕：績優選手培訓金明年會再增加
台中市在各項運動表現傑出，市府為向傑出的運動員、教練及長期無私推展體育的績優人員、學校與民間團體表達敬佩與感謝之意，日前特別舉辦「台中市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「終身成就獎」等46組得獎者，並邀請東京奧運表現優秀的台中選手林真豪、王星皓、張筑涵、謝昀庭等人出席，頒發激勵金，感謝他們為國爭光。
市長盧秀燕強調，績優選手培訓金明年會再增加，也會爭取舉辦各項賽事。而且，市民期待近20年的台中巨蛋明年將開工，場館設計者和今年東京奧運主場館為同一個設計師，會在硬體設施上盡量滿足選手訓練需求、栽培教育經費也會逐步到位。
活動頒發傑出運動選手獎9人、優秀運動教練獎10人、績優團體獎8組、績優個人獎11人、運動推手團體獎1組、運動推手個人獎6及終身成就獎1名，共計表揚46組得獎者。
其中，在東奧拿下女子48公斤級柔道第七名的柔道好手林真豪，以及在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男撐竿跳破大會紀錄的黃湧富都獲得傑出運動選手表揚。在優秀運動教練獎的部分，有葉忠桂等人。
市府同時也感謝近年積極培育籃球運動人才的福爾摩沙籃球發展協會、支持路跑運動的全統運動用品公司、以及積極推廣社區全民運動的大里區體育會。另也特別頒發終身成就獎給林輝雄，謝謝他協助推動各項體育運動政策推動，讓台中體育運動風氣更為蓬勃。
包括運動局長李昱叡、國立台灣體育運動大學校長許光麃、前校長林華韋，以及台中市體育總會秘書長楊永昌、身心障礙體育總會理事長林孟令、台灣休閒運動健康發展理事長鄭清榮、台中市議員冉齡軒、劉士州都出席頒獎活動。
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