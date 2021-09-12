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中市電梯設備約4.5萬 議員：借牌保養維修推拖應取締
台中市集合住宅、商業大樓林立，都發局統計全市電梯設備須維護保養的約4萬5000座。市議員林祈烽說，接到多件大樓居民投訴，電梯經常故障，找簽約的保養廠商維修，但廠商敷衍推拖，他要求都發局善盡把關責任，並杜絕廠商借牌保養的惡習。市府回應已提高抽查比例。
台中市30年以上建物有40萬戶，大樓社區戶數多占比高，電梯老舊須維護管理。林祈烽指出，大樓住戶遇有緊急狀況找不到廠商或廠商姍姍來遲，最後還是請消防員救援。很多社區大樓管委還遇到刻意抬高維修價格的廠商，都讓住戶求助無門。
林祈烽質疑都發局有沒有人力和專業能力，每年派員到各社區大樓去做檢查呢？廠商的設備和擁有專業證照的人力是否充足？他要求市府要全面稽查廠商，杜絕借牌轉包保養的惡習。
都發局長黃文彬說，台中市有9家合法的專業機構核發升降設備許可證照，57家合格電梯維修廠，22家機械停車設備廠商。台中市每年要發放2000張升降設備許可證，應檢查的電梯設備約4萬5000部左右，所以應有920位領有專業證照的技術人員在台中市進行維修保養，中市現有的專業技術人員1463人，人數是足夠的。
黃文彬表示，管委會應檢視其合格證照，才准維修保養，市府也會委託專業機構加強對業者抽查，目前已將比率由5~10%提高到7~12%，增加了2%，如查獲不合格業者，將廢止其執業。
法制局長李善植表示，社區或公司電梯保養消費糾紛，可以找消保官進行申訴，如廠商故意用缺料的藉口來達到漲價或其他競爭手法，涉及公平交易法的問題，可向公平交易委員會檢舉。如真是原廠缺料，建議可找其他家維修廠商詢問，合格的廠家資料均公布在營建署網站。
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