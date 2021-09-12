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影／萬安演習宣傳影片8種語言 清水警跨國求聲真用心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局製作萬安演習宣傳影片，使用8種語言錄製。圖／警方提供
台中市清水警分局製作萬安演習宣傳影片，使用8種語言錄製。圖／警方提供

110年「萬安44號」演習將在周三進行，每年演習常有外國人聽不懂宣傳內容，台中市清水警分局今年特製作8種語言影片吸引國內外民眾瀏覽，員警很用心，還跨國求聲。

今年「萬安44號」演習，為遵守防疫規定避免群聚，將在9月15日下午1點時30分至2點，實施防空警報及辦理演習手機簡訊告警訊發放，清水警分特別製作「國、台、客、英、日、泰、越南、印尼」等8種語言演習宣導影片，貼於該分局臉書，提醒國內、外朋友遵守相關規範，成功吸引許多網友瀏覽。

錄製影片要找來熟悉各種語言的人，清水分局秘書室警務員沈志龍自製台語版，日本版找他在日本的朋友，現住日本，透過電話跨海求聲音，越南找他鄰居之妻錄製，泰國是他同事認識的泰國仲介朋友，印尼請泰國仲介找人錄， 國，英是語大秀派出所女警吳芓瀅，有中高級英語程度，客語則是勤指中心警員邱華亮錄製。

警方表示，今年演習程過中，不實施人、車管制與人員疏散避難，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，各機關、學校及全體民眾正常作息，公、民營工廠、公司照常營運，無需關閉門窗及實施人員與燈光管制。

清水警分局長游永中呼籲民眾，注意這次演習相關規定，隨時提高防空警覺，平時做好全民防空整備，戰時全民生命及財產才能真正確保安全無虞。

演習 泰國 語言

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