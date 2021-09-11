預約不到第8輪AZ疫苗 中央再增撥彰化1萬劑

彰化縣許多民眾預約不到AZ疫苗，甚至勾選外縣市也碰壁，引來抱怨，彰化縣長王惠美今天說，經彰化縣積極爭取，中央同意配發ＡＺ疫苗數量，除原有的5萬多劑外，再多給彰化縣1萬劑，並在今天開放平台給民眾預約。

另有許多年輕人預約不到疫苗，認為是遭到排擠才成為疫苗孤兒。彰化縣衛生局局長葉彥伯說，預約平台都是中央機制控管，跨縣市預約之前很早就有了，包括南投、雲林、台中等縣市搭火車來彰化接種，並沒有排擠年輕人，不同年齡層預約到的比例都一樣。

另傳出有警察人員預約到外縣市接種疫苗，葉彥伯說，目前醫、護、警、消都是中央規定第一線需造冊接種，時間到就會接種第二劑，彰化員警已經接種2千劑，警察約還有7、8百人還沒到第二劑接種時間（隔10周），疫苗也已經匡著在等了，時間到就會打，一切都依照警察局造冊名單與時間接種，預約到外縣市的警察，應該是時間還沒到就先預約接種。