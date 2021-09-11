民眾反映預約AZ疫苗有困難 彰化獲多撥1萬劑疫苗

有彰化鄉親反映第8輪疫苗都已額滿，包括南漂或北漂要到別縣市施打，也發現別的縣市都額滿。經彰化縣政府向中央反映後，中央也從善如流，再撥發1萬劑疫苗。

縣府衛生局在今天防疫會議中也提醒民眾，符合第8輪預約對象還沒意願登記的鄉親儘速登記，將針對9月10日(含)前符合AZ第2劑接種間隔滿10週以上民眾，接種第二劑；7月19日(含)前已意願登記選擇的滿18歲至22歲民眾，接種第1劑。

開放到明天9/12是最後一天到中午12時截止，符合鄉親把握機會，預計在9月15到23日施打，可就近選擇所在地施打站接種，避免跨區移動。

衛生局長葉彥伯表示，由於昨天第8輪疫苗接種預約秒殺，不到10分鐘即額滿，讓65歲以下的民眾難以預約到疫苗。經向中央反映後，獲應允將增加彰化縣1萬劑AZ疫苗，再增加的預約場次也都排好，65歲以下符合資格鄉親可再上網預約。

葉彥伯指出，第8輪疫苗接種，依中央指揮中心疫苗預計配發時程，大部分將集中在下週三至週六施打，少數在中秋節過後接種，民眾可直接上彰化縣流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗網站查詢，只要輸入身分證、驗證碼，就會顯示時間、在何處接種，從昨天下午4時起開放後，已有4萬多人查詢。

彰化縣長王惠美記者會上表示，今天是連續第22天+0，防疫仍不能鬆懈，累積確診人數271人，近5日核酸檢驗陽性率為0%，核酸檢驗累計陽性率0.2%，完成篩檢人數13萬7525人，居家抗原快篩人數3533人，居家抗原快篩累計陽性率0%，居家隔離人數5人，累計居家隔離人數為3169人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人。