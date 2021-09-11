快訊

不斷更新／台東縣宣布12日停班停課 璨樹來襲全台停班課看這裡

民眾反映預約AZ疫苗有困難 彰化獲多撥1萬劑疫苗

中央社 / 彰化11日電
彰化鄉親反映第8輪疫苗都已額滿，經縣府向中央反映後，中央也從善如流，再撥發1萬劑疫苗。 中央社
彰化鄉親反映第8輪疫苗都已額滿，經縣府向中央反映後，中央也從善如流，再撥發1萬劑疫苗。 中央社

有彰化鄉親反映第8輪疫苗都已額滿，包括南漂或北漂要到別縣市施打，也發現別的縣市都額滿。經彰化縣政府向中央反映後，中央也從善如流，再撥發1萬劑疫苗。

縣府衛生局在今天防疫會議中也提醒民眾，符合第8輪預約對象還沒意願登記的鄉親儘速登記，將針對9月10日(含)前符合AZ第2劑接種間隔滿10週以上民眾，接種第二劑；7月19日(含)前已意願登記選擇的滿18歲至22歲民眾，接種第1劑。

開放到明天9/12是最後一天到中午12時截止，符合鄉親把握機會，預計在9月15到23日施打，可就近選擇所在地施打站接種，避免跨區移動。

衛生局長葉彥伯表示，由於昨天第8輪疫苗接種預約秒殺，不到10分鐘即額滿，讓65歲以下的民眾難以預約到疫苗。經向中央反映後，獲應允將增加彰化縣1萬劑AZ疫苗，再增加的預約場次也都排好，65歲以下符合資格鄉親可再上網預約。

葉彥伯指出，第8輪疫苗接種，依中央指揮中心疫苗預計配發時程，大部分將集中在下週三至週六施打，少數在中秋節過後接種，民眾可直接上彰化縣流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗網站查詢，只要輸入身分證、驗證碼，就會顯示時間、在何處接種，從昨天下午4時起開放後，已有4萬多人查詢。

彰化縣長王惠美記者會上表示，今天是連續第22天+0，防疫仍不能鬆懈，累積確診人數271人，近5日核酸檢驗陽性率為0%，核酸檢驗累計陽性率0.2%，完成篩檢人數13萬7525人，居家抗原快篩人數3533人，居家抗原快篩累計陽性率0%，居家隔離人數5人，累計居家隔離人數為3169人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人。

AZ疫苗 衛生局

延伸閱讀

疫苗冷鏈生力軍！台中再添1座冷藏室確保疫苗品質

預約疫苗聲量暴增！民眾高度關注BNT疫苗優先順序

預約第八輪AZ疫苗彰化縣秒殺 縣民跨縣預約接種　

新北染疫男童母親也確診 彰化被隔離4家人將持續採檢

相關新聞

預約不到第8輪AZ疫苗 中央再增撥彰化1萬劑

彰化縣許多民眾預約不到AZ疫苗，甚至勾選外縣市也碰壁，引來抱怨，彰化縣長王惠美今天說，經彰化縣積極爭取，中央同意配發ＡＺ...

減少農業露天燃燒 台中環保局助農民就地破碎廢資材

台中市輔導農民使用「益菌肥」減少焚燒稻草有成，依據農業局調查統計，稻草露天燃燒面積已從2015年約134公頃下降至去年約...

中颱璨樹風雨不容小覷 台中市籲農民嚴防災害

璨樹颱風今雖稍減弱為中颱，但結構完整、不容小覷，根據中央氣象局預估，台中市明天恐有強風降雨，台中市農業局提醒，農友及早做...

台中部分檢疫替代所不揭露資訊 議員：民眾有知的權力

各縣市近期都鼓勵旅宿業者加入防疫旅館（台中市稱為居家檢疫替代所），台中市議員周永鴻在日前總質詢時指出，中市府鼓勵旅宿業者...

影／大甲區3.7公里延管路平完成 里長向盧討二期經費

台中市大甲區進行自來水公司延管計畫，後續延管路修由台中市經發局承攬修復，第一期工程總長約3.7公里，於今年5月完工，今台...

員林市衛生所暨長照衛福大樓今動土　破除鬼屋流言

彰化縣立醫院荒廢20多年，盛傳鬧鬼，名列全台十大鬼屋之一，縣政府和地主員林市公所爭取中央補助，就地改建員林市衛生所暨長照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。