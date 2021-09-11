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彰縣二水鄉入選自行車經典賽道 親子滑步車競技場啟用

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東南隅的二水鄉深具觀光旅遊潛力，今天啟用親子滑步車競技場，希望吸引遊客前來使用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東南隅的二水鄉深具觀光旅遊潛力，今天啟用親子滑步車競技場，希望吸引遊客前來使用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉以二水國際跑水節聞名，又入選2021自行車旅遊年的經典賽道，交通部觀光局依二水休閒遊憩特色，補助興建彰南第一個親子滑步車競技場，今天啟用，鄉立幼兒園小朋友率先體驗，戴安全帽下場滑車，玩得相當開心。

交通部觀光局評選二水鄉為2020經典小鎮，今年又評選二水鄉為2021自行車旅遊年經典賽道，期待結合二水集集線、二水跑水節、二水田中自行車道，打造鐵路、鐵馬、鐵腿是二水的三鐵線，親子滑步車競技場是其中一個休憩節點。

鄉長蘇界欽等來賓陪伴小朋友玩滑步車，大人小孩玩得欲罷不能。蘇界欽說，這座彰南第一座親子滑步車競技場，在高架橋下既防曬又防雨，場地變化多，坡度、彎度、斜度都不同，適合玩滑板、騎單車、溜直排輪、玩滑步車，挑戰性兼具趣味性，水之心公園的親子共融式溜滑梯。遮陽沙坑即將完工，明年風雨球場也落成啟用，將與親子滑步道結合成為休閒黃金三角，他希望為二水鄉帶入觀光效益。

親子 自行車 觀光局

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