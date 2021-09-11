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彰化郵局送愛到偏鄉 百年餅鋪美點分享心智障礙者

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化郵局局長李瑞華和郵局員工到二林嘉樂保育院，致贈200盒鳳凰酥給院民。記者簡慧珍／攝影
彰化郵局局長李瑞華和郵局員工到二林嘉樂保育院，致贈200盒鳳凰酥給院民。記者簡慧珍／攝影

彰化郵局要當「社區好厝邊」，連年樂捐資物給彰化縣內社福機構，二林喜樂保育院今天收到200盒鳳凰酥，院長林玉嫦帶領社工和院民「獻聲」，高唱「我有一個好心情」，又安排郵局人員和喜樂心智障礙青年共享茶席，交流感情。

林玉嫦表示，彰化郵局長期關懷偏遠地區的二林喜樂保育院，以前常買喜樂水餃，局長李瑞華和員工代表今天送月餅，送得是百年餅鋪的鳳凰酥，讓喜樂院民與社區據點近330位受服務對象都能享受香甜的幸福好滋味，感受過節的好心情。

彰化郵局局長李瑞華說，彰化郵局約500名郵務士在外遞送郵件，經常看到弱勢民眾，聽說郵局發起樂捐，內勤員工和郵務士熱烈響應，其中200盒月餅送二林喜樂保育院院民和服務對象品嘗，期待彰化郵局棉薄之力能拋磚引玉，帶動更多人關懷偏鄉弱勢族群。

二林喜樂社區居住服務對象今天享用茶席，包括剛收到的鳳凰酥。記者簡慧珍／攝影
二林喜樂社區居住服務對象今天享用茶席，包括剛收到的鳳凰酥。記者簡慧珍／攝影

郵局 月餅

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