彰化郵局送愛到偏鄉 百年餅鋪美點分享心智障礙者

彰化郵局要當「社區好厝邊」，連年樂捐資物給彰化縣內社福機構，二林喜樂保育院今天收到200盒鳳凰酥，院長林玉嫦帶領社工和院民「獻聲」，高唱「我有一個好心情」，又安排郵局人員和喜樂心智障礙青年共享茶席，交流感情。

林玉嫦表示，彰化郵局長期關懷偏遠地區的二林喜樂保育院，以前常買喜樂水餃，局長李瑞華和員工代表今天送月餅，送得是百年餅鋪的鳳凰酥，讓喜樂院民與社區據點近330位受服務對象都能享受香甜的幸福好滋味，感受過節的好心情。