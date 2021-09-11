璨樹颱風來襲 奧萬大休園、能高越嶺道坍方嚴重不開放

璨樹颱風進逼台灣而來，中央氣象局發布的颱風陸上警戒區域涵蓋全台，考量山區天候與行車安全，南投林區管理處今天下午宣布，奧萬大國家森林遊樂區9月11日下午起預警性休園，各步道系統暫時性封閉，將於颱風過後全面安檢，確認安全無虞後再開放。

南投林管處長李政賢說，仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，避免危難。

另外，能高越嶺西段國家步道因為5、6月梅雨季，沿途發生多處坍方，尤其指標10公里處坍方最嚴重，目前能高越嶺道西段全線及天池山莊暫停開放，後續將視步道安全無慮後開放，日期另行公告，10K崩塌地上方大面積土石最為嚴重，隨時滑落危險，呼籲山友請勿前往，以策安全。