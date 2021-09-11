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直播／中颱璨樹觸陸 花蓮、台東和屏東縣6鄉鎮宣布晚上停班課

風雨漸強！花蓮縣府宣布今晚「停止上班上課」

璨樹颱風來襲 奧萬大休園、能高越嶺道坍方嚴重不開放

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
能高越嶺道指標10公里處嚴重坍方，和天池山莊都暫停開放，也請遊客不要冒險進入。圖／南投林管處提供
能高越嶺道指標10公里處嚴重坍方，和天池山莊都暫停開放，也請遊客不要冒險進入。圖／南投林管處提供

璨樹颱風進逼台灣而來，中央氣象局發布的颱風陸上警戒區域涵蓋全台，考量山區天候與行車安全，南投林區管理處今天下午宣布，奧萬大國家森林遊樂區9月11日下午起預警性休園，各步道系統暫時性封閉，將於颱風過後全面安檢，確認安全無虞後再開放。

南投林管處長李政賢說，仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，避免危難。

另外，能高越嶺西段國家步道因為5、6月梅雨季，沿途發生多處坍方，尤其指標10公里處坍方最嚴重，目前能高越嶺道西段全線及天池山莊暫停開放，後續將視步道安全無慮後開放，日期另行公告，10K崩塌地上方大面積土石最為嚴重，隨時滑落危險，呼籲山友請勿前往，以策安全。

惠蓀林場配合南投縣政府災害應變中心一級開設，雖然未休園但上午便勸遊客下山，對於已經預約入園的遊客，則請颱風過後再入園參觀。

能高越嶺道指標10公里處嚴重坍方，和天池山莊都暫停開放，也請遊客不要冒險進入。圖／南投林管處提供
能高越嶺道指標10公里處嚴重坍方，和天池山莊都暫停開放，也請遊客不要冒險進入。圖／南投林管處提供

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