員林三大社住宅地點曝光 壓迫停車空間
員林市公所訂立「一里一社區活動中心」的市政目標，看上3筆國有地，原本洽談無償撥用興建社區活動中心，但中央將廣建社會住宅，市公所不放棄，已爭取到明德新村改建社會住宅後的一樓作為南興里社區活動中心。
市長游振雄今天表示，本來徵得國有財產署同意無償撥用明德新村用地興建南興里社區活動中心，誰知中央推動興建社會住宅，拍板定案的事情生變，他一再爭取，國產署同意把社會住宅的一樓其中200坪作為社區活動中心，這一部分的地上物所有權屬於市公所。
游振雄說，國產署將在萬年路與靜修路的路口以西的兩塊國有地，北邊是空地，南邊目前作為停車場，這兩塊將興建社會住宅，市公所將沿用相同模式，爭取國產署同意，撥出一樓作為仁美里社區活動中心。
萬年路與靜修路的路口以西是員林市傳統市場，緊鄰商圈，相當熱鬧，一旦停車場蓋社會住宅，市區又少一處停車空間，市場與商圈停車問題將更嚴重，市長游振雄對此無奈笑說「員林市蓋好多房子」，對於中央興建社會住宅一案，市公所只能設法整合鄰近可停車的區塊，紓解車位一位難求。
員林市公所積極找地興建社區活動中心，本（9）月19日將舉行大豐社區活動中心落成典禮，三和社區活動中心興建中、溝皂社區活動中心籌建中，經費合計8900萬元。
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