彰化火車站時鐘不見了！民眾嘆失去回憶

彰化火車站門面今年3月完成拉皮，顯得清爽明亮許多，但撤除了原有站前時鐘，卻讓很多彰化人難以接受，幾度反映都沒有下文。彰化站方表示，彰化火車站此次拉皮原本就沒有時鐘設計，主要是現在人人都有手機，火車站設置時鐘再無「對時」的意義，加上採玻璃設計，再附掛時鐘有實際的困難。

彰化火車站的門面整修及大廳動線改造工程，共動用5000多萬元，將老舊的火車站門面「拉皮」，而大廳及月台動線與設施也都有改造，讓彰化火車站通透性更佳，更明亮、寬敞，從彰化火車站前光復路到100多公尺遠的中華電信遠望，就可以穿透看到彰化火車站第三月台。

不過，民眾在感受到彰化火車站嶄新面目的同時，卻發現站前入口的時鐘不見了，在網路上紛紛表達不解。有民眾就說，火車站前的時鐘因為精準，一直是很多人「對時」使用，甚至在沒有手機的時代，一抬頭，火車站前斗大的時鐘，就可以知道當時的時間，讓趕火車或者等著接遠方遊子的民眾，倚賴很深，甚至有很深的感情，有人即要求台鐵從善如流，再將時鐘掛上去。

彰化火車站的門面整修及大廳動線改造工程是在彰化站前站長李兆平任內施工與完成，李兆平說，原設計就沒有時鐘，因為目前台灣各大車站改建，站前幾乎都未設時鐘是個趨勢，除了在戶外設時鐘故障率高、維護困難外，因為現在人手都有手機，不用再看火車站前的時鐘了，況且從大廳到各月台，至少13處時刻表附設有電子鐘，可供民眾看時間。