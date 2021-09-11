璨樹來襲若停班停課 北斗鎮紓困金將順延領取　

中央要發放振興五倍券，彰化縣北斗鎮加碼送給鎮民每人500元紓困金，今天起一連3天在各里辦公室發放，領取情形踴躍，上午接近半數鎮民領取；鎮長李玄在說，璨樹颱風來襲，萬一縣政府宣布停班停課，發放作業順延到9月16日，領取地點和時間不變。

北斗鎮五權里長謝正良說，今天上午辦理領取的人很多，有志工幫忙，里民領紓困金的秩序良好，他里內幾乎每戶派出一名家人領紓困金，有一戶8人，一次領回4000元，里民個個笑咪咪，拿著「紅包」回去。

「怨嘸不怨少，有500元總比沒有好。」陳姓鎮民表示，有些朋友說先前別的鄉鎮一人1千元，這次全縣只有北斗鎮發放紓困金，鎮民比別的鄉鎮幸福，他一家五口領2500元，都給孩子繳交補習費。

北斗鎮鎮長李玄在說，鎮民素質很好，到各里辦公室領紓困金時都按照中央防疫指引，佩戴口罩、實名制登記、酒精消毒手部，因璨樹颱風接近，萬一縣政府宣布這兩天之中任何一天停班停課，北斗鎮紓困金領取日順延到9月16日的上午8點到下午4點30分，中午不休息。

今年8月18日之前（含）設籍北斗鎮，及8月27日之前（含）出生且設籍北斗鎮，都可領取每人500元紓困金。鎮公所估計到今天下午4點30前，應有三分之二的鎮民領紓困金。

鎮公所主任秘書陳世麟表示，來不及在9月16日之前領紓困金的鎮民，可在今年11月11日（含）到鎮公所社政課，持身分證、印章，如欲代領須持委託人簽名的委託書，如果全戶由一人領取，領取人應取戶口名簿，幼兒由家長持戶口名簿代領。。