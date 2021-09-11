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減少農業露天燃燒 台中環保局助農民就地破碎廢資材

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
減少露天燃燒農業廢棄物，台中市環保局再試辦推廣專人專機到場「就地破碎」農廢資材掩埋，增加土壤有機質，減少露燃空汙。圖／台中市環保局提供
減少露天燃燒農業廢棄物，台中市環保局再試辦推廣專人專機到場「就地破碎」農廢資材掩埋，增加土壤有機質，減少露燃空汙。圖／台中市環保局提供

台中市輔導農民使用「益菌肥」減少焚燒稻草有成，依據農業局調查統計，稻草露天燃燒面積已從2015年約134公頃下降至去年約20公頃，去年益菌肥補助面積高達1653.35公頃，創歷年新高。環保局再試辦推廣專人專機到場「就地破碎」農廢資材掩埋，增加土壤有機質，減少露燃空汙。

台中市地形狹長且山多平原少，農民除種植水稻外，也種植柿、梨、桃及龍眼等多種類高經濟作物，統計山區種植面積高達1萬5120公頃，每年果樹採收後產生大量樹枝葉等農業廢棄物，導致農民自行將修剪後的樹枝葉進行露天燃燒，不僅造成空氣汙染，且易引發森林大火等環境災害。

環保局表示，藉由補助益菌肥、跨單位合作及加強稽巡查等多面向管制與宣導，有效改善露燃空汙，也持續輔導果樹農民及一般民眾改變露天燃燒的習慣，以資源再利用方式處理果樹枝條等農業廢棄物，將破碎後農廢資材就地掩埋，增加土壤有機質、防雜草，也間接減少農藥和肥料的使用量，讓資源永續循環再利用。

環保局近年也持續掌握歷年好發露燃熱點區域，在制高點架設網路攝影機，並加強無人空拍機（UAV）稽巡查作業，呼籲民眾於採收後不要貪圖便利或僥倖心態隨地露燃，違反者可依「空氣汙染防制法」第32條處1200元至10萬元罰鍰。

環保局長陳宏益指出，繼續推廣減少露天燃燒，鼓勵農民配合利用小農機具破碎機處理樹枝、條葉等農業廢棄物，只要具備台中市民或農民身份，且種植地點位於台中市轄區內者，皆可向環保局提出申請，今年度因名額有限，需撥打專線電話（04）23265378預約，由專人受理服務。

減少露天燃燒農業廢棄物，台中市環保局再試辦推廣專人專機到場「就地破碎」農廢資材掩埋，增加土壤有機質，減少露燃空汙。圖／台中市環保局提供
減少露天燃燒農業廢棄物，台中市環保局再試辦推廣專人專機到場「就地破碎」農廢資材掩埋，增加土壤有機質，減少露燃空汙。圖／台中市環保局提供
具備台中市民或農民身份，且種植地點位於台中市轄區內者，皆可向環保局提出申請，今年度因名額有限，需撥打專線電話（04）23265378預約，由專人受理服務。圖／台中市環保局提供
具備台中市民或農民身份，且種植地點位於台中市轄區內者，皆可向環保局提出申請，今年度因名額有限，需撥打專線電話（04）23265378預約，由專人受理服務。圖／台中市環保局提供

農民 台中市 廢棄物

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