影／大甲區3.7公里延管路平完成 里長向盧討二期經費

台中市大甲區進行自來水公司延管計畫，後續延管路修由台中市經發局承攬修復，第一期工程總長約3.7公里，於今年5月完工，今台中市長盧秀燕出席活動，太白里長曾進財急著向市長「討」第二期延管修復經費，盧笑說，里長相當積極，並現場允諾市府會完成第二期的延管路修復平工程，博得里民掌聲。

自來水公司施作地下接管工程，僅負責管線銜接，不負責管上道路修復，得由地方政府「自己路修」，也就是延管路修工程。

盧秀燕今早出席「第一期工程案大甲區太白里延管路修復平啟用典禮」，當地太白里長曾進財見到市長立即趨前，爭取第二期大甲區通天路接管工程的延管路修經費，讓市長大讚里長很會「討」。隨後，台中市議員施志昌、李榮鴻與吳敏濟議員也爭取二期路修經費，並表達支持。

盧秀燕當場允諾，二期工程接管完成，市府絕對做好善後的延管路修，讓里民有平穩路面行走，博得現場里民掌聲。她也歡喜第一期工程順利完工，讓大甲區自來水普及率由105年的88.62%，提升至110年6月底的91.76%，後續由市府辦理延管後路修。

台中市府與自來水公司合作，大甲區太白里通天路延管第一期工程在107年6月幹管完工，4個月後完成用戶接管，自來水受益用戶約80戶。

台中市政府說明，110年度花費6千萬持續辦理台中市自來水延管後路修復平，其中，第一期工程在今年4月開工，包含：大安區福興里部分路段、后里區永興路及大甲區太白里通天路段。