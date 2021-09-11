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員林市衛生所暨長照衛福大樓今動土　破除鬼屋流言

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，將在112年3月完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，將在112年3月完工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣立醫院荒廢20多年，盛傳鬧鬼，名列全台十大鬼屋之一，縣政府和地主員林市公所爭取中央補助，就地改建員林市衛生所長照衛福大樓，今天舉行動土典禮，歡喜場面出現淡淡選舉煙硝味，立法委員陳素月和黃秀芳都提到，前瞻基礎建設預算當時在立法院備受阻撓，若非通過，也不會有這座大樓。

彰化縣整合長照與婦幼福利的綜合大樓，除了今天動土的員林市，另有二林、線西、北斗、大城、竹塘，都已動土興建。縣長、員林市長都感謝彰化縣文資委員同意彰化醫院不登錄歷史建築，112年3月以後員林市民可擁有一幢一站式服務的公共衛生及社會福利大樓。

「我當立法委員的時候到員林市，當地里長和社區理事長拉著我來看，這裡荒廢20年，變成治安和髒亂死角。」縣長王惠美致詞時表示，她就任縣長之後，跟地主員林市公所討論，員林市衛生所和彰化醫院都是市有地，為了市民福祉，消除都市死角，不如合併改建長照衛福大樓。

員林市長游振雄致詞強調，「這裡不是鬼屋，真的不是鬼屋，只是每次拍鬼片、鬼電影，都來這裡取景。」他說，他跟彰化縣文資委員商量，日後在完工的長照衛福大樓內設專區陳列彰化醫院的歷史，很感謝文資委員同意不把彰化醫院登錄為歷史建築，讓這塊土地重生和得到活化利用的機會。

衛福部長照司司長祝健芳指出，彰化縣積極爭取補助，已有多幢長照婦幼福利大樓興建中，今年中央又補助彰化縣20億元長照經費，將落實小英總統「一國中一日照」政策，及增設社區長照機構紓解民眾照顧長者的負擔。

距離2022九合一選舉投票日還有一年兩個多月，已見政黨之間攻防，以往彰化縣長照衛福大樓動土典禮都是滿滿祝福，今天立委陳素月和黃秀芳致詞不約而同提到相關經費來自前瞻基礎建設預算，當初立法院審議時備受阻撓和反對，幸好過關和核定補助各縣市，彰化縣政府才能配合長照政策，爭取到整建長照衛福據點經費興建多幢長照婦幼福利的綜合大樓。

員林市衛生所暨長照衛福大樓經費2億362萬5千元，中央補助1億527萬2千元，縣府自籌9835萬3千元，新建地下1層、地上5樓、總面積1788.48坪的大樓，規畫地下一樓到地上二樓為衛生所及公設民營托嬰中心，三樓為兒童青少年服務中心、育兒親子館、家庭福利中心，四樓日間照顧中心，五樓是多功能兒少活動中心。

長照 員林 衛生所

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