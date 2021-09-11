影／璨樹來勢洶洶 明台中嚴防強風豪雨

璨樹颱風結構完整，來勢洶洶，中央氣象局昨(10)日清晨5時30分發布海上颱風警報，當日下午5時30分發布陸上颱風警報，本週末將影響台灣最劇，台中市長盧秀燕今早前往應變中心聽取水利局簡報，並成立三級應變中心，預計璨樹颱風明日(12日)恐為台中市帶來強風豪雨，呼籲市民提高警覺做好防災準備。

盧市長指出，璨樹颱風逼近，台中市政府已成立三級應變中心加強防颱。從中央氣象局資料顯示，這是五年來第一個強烈颱風，此次颱風雖從台灣東邊擦身而過，但其屬強烈颱風且暴風半徑廣闊，仍有可能涵蓋台灣，雖然中心點不會登陸台灣，但台中不排除會在陸上颱風警報內，因此不能掉以輕心，會密切觀察。

台中市長盧秀燕提醒，璨樹颱風為強颱(稍早減弱為中颱)，若住家附近及公共場域有容易鬆落的物品，務必要卸下或紮緊；此外，颱風過後外圍環流將造成部分地區豪大雨，台中市和平、新社、東勢、石岡等山區應更加留意，若有停班課等訊息，會在各資訊平台宣布，請市民密切關注。

水利局長范世億表示，根據中央氣象局資料顯示，璨樹颱風通過北台灣後，外圍環流帶來的雨量對台中市有較大威脅，預計明天(12日)將帶來較大雨勢。

目前，水利局已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包及防水擋板375片，民眾若有沙包需求，可就近至所在地區公所領用；此外，防汛鼎塊分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及三河局烏溪倉庫，以便就近臨時調度，台中市大里溪沿岸5座大型抽水站也整備完成，人員進駐待命中。

水利局補充，水利局及各公所搶險搶修開口契約均待命因應，各抽水機組也完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空及全市54座111門水閘門檢查作業，適時監控水情以因應突發狀況，確保颱風豪大雨來襲時，將淹水災害降至最低。

水利局再次提醒，此次降雨熱區預估在山區，市民朋友出入山區應保持危機意識，隨時注意山區可能的落石，可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。