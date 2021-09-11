快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／璨樹來勢洶洶 明台中嚴防強風豪雨

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
璨樹颱風結構完整，來勢洶洶，台中市政府已成立三級應變中心，市長盧秀燕指出，預計璨樹颱風明日(12日)恐為台中市帶來強風豪雨，呼籲市民提高警覺做好防災準備。記者林佩均／攝影
璨樹颱風結構完整，來勢洶洶，台中市政府已成立三級應變中心，市長盧秀燕指出，預計璨樹颱風明日(12日)恐為台中市帶來強風豪雨，呼籲市民提高警覺做好防災準備。記者林佩均／攝影

璨樹颱風結構完整，來勢洶洶，中央氣象局昨(10)日清晨5時30分發布海上颱風警報，當日下午5時30分發布陸上颱風警報，本週末將影響台灣最劇，台中市長盧秀燕今早前往應變中心聽取水利局簡報，並成立三級應變中心，預計璨樹颱風明日(12日)恐為台中市帶來強風豪雨，呼籲市民提高警覺做好防災準備。

盧市長指出，璨樹颱風逼近，台中市政府已成立三級應變中心加強防颱。從中央氣象局資料顯示，這是五年來第一個強烈颱風，此次颱風雖從台灣東邊擦身而過，但其屬強烈颱風且暴風半徑廣闊，仍有可能涵蓋台灣，雖然中心點不會登陸台灣，但台中不排除會在陸上颱風警報內，因此不能掉以輕心，會密切觀察。

台中市長盧秀燕提醒，璨樹颱風為強颱(稍早減弱為中颱)，若住家附近及公共場域有容易鬆落的物品，務必要卸下或紮緊；此外，颱風過後外圍環流將造成部分地區豪大雨，台中市和平、新社、東勢、石岡等山區應更加留意，若有停班課等訊息，會在各資訊平台宣布，請市民密切關注。

水利局長范世億表示，根據中央氣象局資料顯示，璨樹颱風通過北台灣後，外圍環流帶來的雨量對台中市有較大威脅，預計明天(12日)將帶來較大雨勢。

目前，水利局已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包及防水擋板375片，民眾若有沙包需求，可就近至所在地區公所領用；此外，防汛鼎塊分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及三河局烏溪倉庫，以便就近臨時調度，台中市大里溪沿岸5座大型抽水站也整備完成，人員進駐待命中。

水利局補充，水利局及各公所搶險搶修開口契約均待命因應，各抽水機組也完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空及全市54座111門水閘門檢查作業，適時監控水情以因應突發狀況，確保颱風豪大雨來襲時，將淹水災害降至最低。

水利局再次提醒，此次降雨熱區預估在山區，市民朋友出入山區應保持危機意識，隨時注意山區可能的落石，可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

璨樹颱風 台中市 氣象局

延伸閱讀

璨樹颱風挾豪大雨 基隆嶼今起封島3天暫停登島

璨樹颱風外圍雲系整合起來了 鄭明典：核心強風區結實

璨樹颱風來襲 高雄桃源處簡易便道今下午預警性封閉

颱風來勢洶洶 預期心理菜價漲多跌少

相關新聞

影／大甲區3.7公里延管路平完成 里長向盧討二期經費

台中市大甲區進行自來水公司延管計畫，後續延管路修由台中市經發局承攬修復，第一期工程總長約3.7公里，於今年5月完工，今台...

員林市衛生所暨長照衛福大樓今動土　破除鬼屋流言

彰化縣立醫院荒廢20多年，盛傳鬧鬼，名列全台十大鬼屋之一，縣政府和地主員林市公所爭取中央補助，就地改建員林市衛生所暨長照...

影／璨樹來勢洶洶 明台中嚴防強風豪雨

璨樹颱風結構完整，來勢洶洶，中央氣象局昨(10)日清晨5時30分發布海上颱風警報，當日下午5時30分發布陸上颱風警報，本...

台中市政路延伸 徵收地價有雜音

台中市市政路延伸工程推動多年，昨天召開公聽會，民眾對用地徵收價格有意見，議員也質疑地價評定黑箱作業。建設局強調，用地價格...

南投校廚薪資 調高到3萬元

南投縣公立幼兒園、國中、國小有免費營養午餐，不過各校廚工待遇不高，南投縣長林明溱日前到竹山桶頭國小會勘，得知廚工僅領基本...

鹿港設停車場兼蓄洪池 蘇揆允支持

行政院長蘇貞昌昨視察鹿港溪整治，縣府規劃在洛津國小設置停車場兼蓄洪池，避免鹿港老街淹水，蘇貞昌說這是新設計，但要小心豪雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。