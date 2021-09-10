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防Delta！台中探病需「醫院快篩」 家用快篩不放行

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
黃姓男子（左）說，他為探視安寧病房家人，配合醫院快篩，月花1.35萬元，「畢竟不想為了探病害家人和其他病患」。記者趙容萱／攝影
黃姓男子（左）說，他為探視安寧病房家人，配合醫院快篩，月花1.35萬元，「畢竟不想為了探病害家人和其他病患」。記者趙容萱／攝影

台中市為嚴防Delta變異株，民眾到醫院探病，必須出具前三天必須出示「醫院快篩」證明引起民眾熱議。有家屬認為，中央開放家用版，但台中的醫院只接受醫院快篩，一次要價近千元「貴參參」，等於三天驗一次，讓探病家屬荷包大失血，也有家屬覺得有必要接受醫院快篩，「家用版怎麼捅鼻子？捅的是誰的鼻子，如何認證？」還是聽醫院的比較好。

黃姓男子受訪說，他因每天都要到安寧病房探視家人，只能接受醫院快篩，由於採檢時間難以配合病房開放時間，採檢一次，若錯過第一天早上探視時間，僅能看二天，他估計1個月下來要花1.35萬元，是沉重負擔，但現在有Delta變異株入侵，還是配合醫院快篩，既專業且有保障，「不想為了探病害家人和其他病患」。

台中市衛生局說，民眾反映各醫院快篩費用不一致，台中市依指揮中心建議公告醫療院所抗原快篩檢驗收費標準以1000元為上限，但不含掛號費，由各醫院自行訂定價格，惟不得超收。衛生局也研議編列經費採購快篩試劑，補助醫院快篩探病家屬，並持續與醫療院所溝通快篩價格，降低民眾負擔。

黃姓男子（左）說，他為探視安寧病房家人，配合醫院快篩，月花1.35萬元，「畢竟不想為了探病害家人和其他病患」。記者趙容萱／攝影
黃姓男子（左）說，他為探視安寧病房家人，配合醫院快篩，月花1.35萬元，「畢竟不想為了探病害家人和其他病患」。記者趙容萱／攝影

快篩 衛生局 台中市

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