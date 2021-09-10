彰化線西鄉5村長收賄解職 公所竟派解職村長妻接任惹議

彰化縣線西鄉全鄉共8村，但有5名村長因收賄案判刑定讞，今年7月遭解職，由於任期未滿2年，由公所直接派任，公所近日又派任遭解職的村長妻子接任村長，引發地方議論。

線西鄉長蘇韋峻表示，公所依法派任村長，由於考量對地方的熟悉度、地方情感而派任，後續也會請政風單位與村長溝通，進行法律宣導，讓操守不會再有問題。

前彰化縣議員施嘉華在2018年選舉時，因父母假藉發放工作費名義行賄6村長、99名鄰長，造成6村長與41名鄰長被判刑，其中下犁村長黃燿櫄因坦承犯行，獲緩刑但褫奪公權，下犁村已依規定辦理村長補選。

而德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5村長在一審時不認罪，被判刑1年10月，5人上訴到最高法院，最後仍判刑1年10月、褫奪公權3年、緩刑4年定讞。

彰化縣府民政處表示，由於村長任期已未滿2年，依規定不需補選，由鄉公所派任代理村長再跟縣府核備即可，線西鄉公所9月7日的派任公文已送達縣政府核備。

不過對於遭解職的村長卻由妻子接任，根本還是自家人在做，有地方人士覺得「實在太誇張」，不過公所表示，一切都依法辦理。