第八輪AZ疫苗今預約大當機 彰化為長輩造冊打第二劑

第八輪AZ疫苗今天上午開放登記預約，長者和年輕人一起搶登記搶到網路當機，引發抱怨，彰化縣長王惠美說， 彰化縣65歲以上要接種第二劑的長者可以免預約，縣府會造冊讓長者順利打到第二劑預計9月15日到25日施打。

彰化縣18歲以上縣民已有53萬多人打過施打疫苗，施打率已達49.88%.，希望能很快突破五成，而65歲以上打過疫苗者已逾77%。

第八輪AZ疫苗今天起到9月12日12時止，由於開放給符合AZ第二劑施打的長者和7月19日前已意願登記選擇AZ的滿18歲至22歲的年輕人登記，導致長輩和年輕人同一時間搶登記，今天網路大當機。

王惠美表示，彰化縣將會對65歲以上長者截至9月25打第1劑已經滿10周以上可打第二劑AZ的長者共有5萬1869造冊，11日起由村里長發放通知，讓長輩不必搶著上網登記，今天下午4時起即可在疫苗接種查詢網也會同步開放查詢。