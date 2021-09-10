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台中市政路延伸工程 啟動地上物查估作業

中央社 / 台中10日電

台中市政府今天召開市政路延伸開闢工程公聽會，對於民眾質疑用地徵收價格低、地價評定黑箱作業，市府表示，已啟動地上物查估作業，相關價格審議及查估作業都依規辦理。

市府今天在西屯區公所召開市政路延伸開闢工程（安和路至環中路）公聽會，會中民眾及台中市議員陳淑華針對用地徵收價格偏低、地價評定黑箱作業表達質疑，並建議保留或遷建協和公廳、閱覽室及老樹，應盡快提出遷建重置方案。

陳淑華說，正在COVID-19疫情期間，市府趕在此時舉辦公聽會，又無法針對民眾提出的質疑具體回應，今天參加民眾比預期少，就是受到疫情影響，民眾不敢來，出席意願低，下情無法上達，說明會成效不佳。

對此，市府建設局表示，民眾針對協議價購價格及審議方式提出詢問，會中已妥為說明，協議價購價格由估價師蒐集鄰近土地市價案例做成報告後，正依相關程序送交地政局委員會辦理審查。

市府指出，建設局已啟動地上物查估作業，相關價格審議及查估作業均依規辦理，若民眾認有漏估情形都會辦理複估，絕無黑箱作業情形。

建設局指出，市府一定會在兼顧土地所有權人權益及公共利益前提下推動工程，用地協價或徵收價格也會參考鄰近土地成交市價行情，並送請委員會審議，以保障所有權人權益。

疫情 台中市 人權

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