台中外埔國際慢壘運動園區 追加6千萬拚明年完工

國際原物料漲不停！外埔國際慢速壘球運動園區工程面臨斷炊，雖完成主體工程，但內外照明燈具、空調與地板設備不足，市議員吳敏濟爭取6千萬元預算，獲市長盧秀燕同意送臨時會審查，工程預計明年完工啟用。

台中市政府107年申報體育署申請經費2億5千萬元，興建外埔國際慢速壘球運動園區，但只獲核准2億元，體育署補助6成1億2千萬元，其餘8千萬元由市府編列。

但近二年各項大宗營造材料大漲，台中市議員吳敏濟發現原發包金額只能完成硬體工程，主球場6座燈柱，每座應有20盞燈具，只裝了2盞，看台下方的休息室、訓練室、媒體工作室等空間沒有空調、照明，連地板都無法鋪設。

吳敏濟今邀集運動局長李昱叡等人現場會勘，吳敏濟表示，兩年來，他多次與台中市長盧秀燕討論外埔國際慢壘場的進度，不希望工程受到耽擱，市府決定追加6千萬元，目前追加預算案已送臨時會待審，市長也希望他能幫忙預算案在議會審查通過。

運動局局長李昱叡說明，工程自去年6月底開工，目前進度已超過80％，追加的6千萬元將用來完成：一、主球場照明工程：6燈柱每柱將補足到應有的20盞，讓夜間也能使用。二、機電工程：室內空調、照明。

三、場館內裝修：地坪、天花板。四、汽車停車場工程。五、外牆字體裝修工程。六、智慧建築工程，監視系統及弱電。七、設備：座椅及置物櫃。