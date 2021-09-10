揪企業用愛翻轉 捐百萬元暖助台中大肚弱勢學子

春雨文教基金會有鑑於台中市大肚區弱勢家庭受疫情影響收入銳減，學習費用負擔不易，今年再次發起「用愛翻轉」助學方案，邀在地企業共籌措到124萬元，今天捐贈給大肚區國中、國小獎助學金共86萬4000元，嘉惠國中124人、國小164人，每人獎助學金3000元，剩餘善款捐弱勢家庭度難關，期許此筆獎學金能夠激勵孩童奮發向上、學業進步 。

用愛翻轉助學方案發起人、春雨文教基金會董事長陳世凱說，大肚區屬於原縣區，資源相對不足，雖然一直在為地方爭取相關教育建設，但還是覺得速度不夠快，而孩童的學習至關重要，感謝在地熱心企業家的貢獻，讓孩童能夠心無旁鶩的學習。

永䥶營造執行長郭晉宏說，時常聽聞孩童因家庭緣故導致學習資源缺乏，自己盡力協助，但始終覺得能力有限，於是邀集遇到一群有愛心的企業家一同貢獻這個計畫，希望在自己的能力範圍內幫助更多需要孩童。

亮宇油封董事長陳春甘說，他生長在大肚，對大肚有深厚的情感，小時候因為資源的不足讓自己必須耗費更多的氣力來學習，現在能夠貢獻自己的心力來回饋社會，期許孩童能夠奮發向上，學習順利。

接受捐贈的各國中小校長皆表示，感謝有這麼多企業家願意站出來共襄盛舉捐助獎學金來給孩童鼓勵，也期許這筆獎學金能夠學習上的助力