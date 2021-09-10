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蘇貞昌視察鹿港溪整治 允補助設蓄洪功能停車場

中央社 / 彰化縣10日電

彰化縣鹿港鎮地勢較低，易淹水，面對颱風璨樹逼近，行政院長蘇貞昌今天視察即將完工的鹿港溪整治，同時對於洛津國小操場設地下停車場兼蓄洪池，蘇貞昌也允諾盡力補助縣府。

鹿港鎮地勢相對低窪，老街一帶遇強降雨易淹水，經濟部水利署、彰化縣政府進行鹿港溪風華再現計畫及推動全國第一處逕流分擔場域，改善排水斷面不足、淹水及水污染，其中排水整治、景觀營造、抽水站近完工，後續規劃立體防洪，增加蓄洪體積1.1萬立方公尺。

蘇貞昌今天視察表示，謝謝彰化縣政府重視治水工作，尤其在鹿港鎮，地標鹿港老街深具歷史及文化，經在地立委爭取建設，治水已見成效，縣府再提出逕流分擔計畫，規劃洛津國小操場增設地下停車空間兼蓄洪池，但需注意蓄洪時，會不會損壞機電設備。

蘇貞昌說，這是很新、很高明的概念，國外也有成功案例，若真能達到蓄洪、停車雙重效果，中央會盡量補助地方工程款，但工程設計、未來營運等細節一定要妥善規劃，才不會日後可能造成財產損失。

中央氣象局今天清晨發布強烈颱風「璨樹」海上颱風警報。蘇貞昌說，颱風接近，他專程到彰化關心治水，希望颱風降低民眾損害，而中央幫助地方，補助不會吝嗇，解決事情最重要，甚至增加闢建範圍也沒關係，中央會盡力幫助解決鹿港停車位不足及淹水問題。

彰化縣長王惠美說，她擔任鹿港鎮長拆除溪旁違章工廠與風化場所，後續雖有植樹綠美化，但因仍有污水放流到溪內導致惡臭，感謝行政院整合經濟部水利署、內政部營建署、環境保護署，截流污水及興建水資源中心，總經費約新台幣35億元，中央補助29億多元。

王惠美表示，鹿港溪附近的鹿港老街因為地勢低窪易淹水，別處可拆遷或升高地基，但老街屬於文化資產，無法改造抬高地勢，附近房子紛紛改造升高後，水就會流往老街，雖已改善排水系統，但仍常無法立即排除雨水，考量徵收私人土地費用高，經與水利署商討，選定洛津國小操場設置地下停車場，兼具蓄洪池功能。

陪同視察的經濟部長王美花說，有關洛津國小設置地下停車場兼蓄洪池案，水利署與彰化縣政府有許多討論，鹿港地勢較低，若遇雨勢較大，鹿港老街確實會積淹水，後續如何規劃設計及爭取經費，讓雨來時可蓄洪，同步結合停車場，持續與縣府密切合作。

鹿港 老街 淹水

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