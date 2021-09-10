邢泰釗發現在監幼兒蛀牙嚴重 啟動「貝齒護苗」計劃

財團法人台灣更生保護會今天下午在台中地檢署會議室舉辦「更保之愛‧深耕培育」記者會，該會董事長邢泰釗表示，幼兒身心發展很重要，他今年初到桃園女子監獄視察，發現收容女子在監的幼子，牙齒嚴重蛀牙，影響幼兒身體健康，因此他於5月間實施「貝齒護苗計劃」，未來將推動至國內監獄，保護收容人幼兒身心健康。

台灣更生保護會董事長邢泰釗在會中表示，他於今年初到桃園女子監獄視察，發現女收容人在監所育的3歲以下幼兒，有不少幼童牙齒嚴重蛀牙，危害幼童健康，因此他啟動在監幼童的「貝齒護苗計劃」，「貝齒」就是保護幼童的牙齒健康、「護苗」即是給幼童好的教育。

邢泰釗強調，「貝齒護苗計劃」於5月間在桃園女子監獄實施，除由醫護人員入監為幼童牙齒健康把關，並由好的老師入監為幼兒啟蒙，施以好的教育，在幼兒人生第一階段打好基礎，健全我們的下一代。