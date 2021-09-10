你沒「塑」有優惠！台中環保局與綠色和平攜手推環保杯
炎熱天氣，人手一杯清涼飲品消暑，今年受疫情影響，外帶、外送成為消費主流。減少使用一次性飲料杯，台中市環保局與國際環保組織「綠色和平」合作推動「草悟道商圈循環杯計畫」，今天起至11月30日，民眾只要至台中市15家循環杯店家借用循環杯，或自備環保杯消費買飲品，優惠每杯折扣20元，每店限量100杯，數量有限送完為止。
「循環杯使用機制」是提供免費借用環保杯，民眾使用完不需清洗，可以「甲店借、乙店還」，或透過設有循環杯歸還機的全家便利商店草悟道店、成真咖啡台中審計店、黃守達議員服務處等3處歸還循環杯，歸還的容器均遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，以85度高溫蒸氣殺菌45分鐘，再以遠紅外線消毒櫃進一步消毒。
環保局主秘江明山指出，這次招募15家餐飲業者加入循環杯店家，草悟道商圈11家、審計新村2家及新市政大樓2家。
包括hecho做咖啡一店、hecho做咖啡二店、蔬FAN-輕食&飲品專賣店、民生咖啡People & Life.Café、不要對我尖叫台中勤美店、TEA O' CLOCK、全家便利商店草悟道店、hecho做茶菜勤美店、布萊恩紅茶台中勤美店、菁囍手搖飲、成真咖啡台中審計店、三時福利社（三時杏仁）、台灣惠蓀咖啡、阿鎮果汁市政店（新市政大樓）、瑪利MAMA手作麵包（新市政大樓）等。
民眾借杯須先加入「好盒器」LINE：https://page.line.me/342fbbvi?openQrModal=true官方網站、點選「店鋪借用」，並掃描店舖提供的循環杯杯身QR Code，顯示店舖及容器編號後點選送出即完成借用。
環保局說，這次活動除限量優惠每杯折扣20元外，「台中好環保」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/recycle.tcepb還推出抽獎活動，只要依活動貼文完成指令，就有機會獲得精美禮品。
活動詳情可至「台中市環保局資源回收網」http://recycle.epb.taichung.gov.tw/news/news_01.asp 查詢。
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