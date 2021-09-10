烏賊車與噪音改裝車要小心 南投埔里加強取締

埔里分局上午聯合南投環保局在埔里鎮南環路段聯合執法，以「馬上抓、馬上測、馬上罰」的方式執法，針對噪音或烏賊（柴油）車輛常出沒的路段加強攔檢，共攔檢14輛車，其中不合格3輛，針對改裝車輛噪音及烏賊車進行取締後，由環保局依法告發。

埔里分局指出，埔里鎮位居南投縣交通要衝，前往清境、合歡山及日月潭的車輛進出頻繁，假日更是許多熱愛玩車的車友，都想讓車子更酷、更炫的展示時刻，不僅帶來嚴重的廢氣汙染，少數駕駛更會改裝排氣管、引擎或傳動裝置等而製造出大分貝噪音，儼然成為馬路上公害。

局長方秋梅說，埔里分局上午聯合環保局展開聯合稽查攔檢取締，才第一天就收到明顯的成果，取締不只有效遏止空氣污染及噪音擾寧情形，也針對違反「道路交通管理處罰條例」的車輛執行取締工作，也一共舉發了2件交通違規。