烏賊車與噪音改裝車要小心 南投埔里加強取締
埔里分局上午聯合南投環保局在埔里鎮南環路段聯合執法，以「馬上抓、馬上測、馬上罰」的方式執法，針對噪音或烏賊（柴油）車輛常出沒的路段加強攔檢，共攔檢14輛車，其中不合格3輛，針對改裝車輛噪音及烏賊車進行取締後，由環保局依法告發。
埔里分局指出，埔里鎮位居南投縣交通要衝，前往清境、合歡山及日月潭的車輛進出頻繁，假日更是許多熱愛玩車的車友，都想讓車子更酷、更炫的展示時刻，不僅帶來嚴重的廢氣汙染，少數駕駛更會改裝排氣管、引擎或傳動裝置等而製造出大分貝噪音，儼然成為馬路上公害。
局長方秋梅說，埔里分局上午聯合環保局展開聯合稽查攔檢取締，才第一天就收到明顯的成果，取締不只有效遏止空氣污染及噪音擾寧情形，也針對違反「道路交通管理處罰條例」的車輛執行取締工作，也一共舉發了2件交通違規。
方秋梅強調，未來將不定期配保環保稽查人員，在各交通頻繁要道，持續擇地設置攔檢點進行稽查取締，希望駕駛們不要隨意改裝機汽車製造噪音或產生空污，妨礙其他民眾安寧及生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言