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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

想搭集集支線鐵道旅遊 至少要等到明年5月

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台鐵集集支線集集至車埕站間停駛，預估到明年5月才能全線通車，日管處表示，民眾可以改搭客運抵達車埕。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線集集至車埕站間停駛，預估到明年5月才能全線通車，日管處表示，民眾可以改搭客運抵達車埕。記者黑中亮／攝影

台鐵集集至車埕站間列車因邊坡坍塌停駛，目前從集集站起採客運接駁，日管處車埕站主任黃信雄表示，據以往統計搭火車至車埕的遊客，大約僅1成多，而8成多的遊客都是自駕前來車埕，少了假日紛擾的人潮，建議此時最是感受寧靜小城的好時光。台鐵局指出，鐵道旅遊全線通車至少要等至明年5月。

日管處表示，台鐵車埕站是中部少有的鐵道終點站，富有獨特的鐵路文化背景，僅是車埕站每年都能迎來上百萬的遊客，不但有木材產業，還有台灣最大的水力發電廠的歷史故事，只是遇到COVID-19疫情一年多的影響，好不容易捱到二級微解封，8月中旬卻又遇到集集支線集集段邊坡，發生走山崩坍情形。

上月雖鐵公路一度已搶通，但月底接連大雨又造成崩坍，不僅鐵路隧道被迫停駛，台鐵局指出，整個受損隧道後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，並進行護坡工程，預估工期約8個月完成通車，車埕站更預估鐵道旅遊全線通車至少要到明年5月。

車埕站附近業者指出，所幸台鐵局有安排接駁巴士，對地方的觀光產業影響還再觀察中，畢竟自疫情開始以來，搭火車的遊客本來就減少的很明顯；由於每逢強降雨，省道台16線被泥流阻斷道路，地方民代與居民不滿該路段屢修屢坍，要求台鐵、公路總局盡速分工整治邊坡。

日月潭國家風景區表示，目前台灣好行另開闢車埕線，串連日月潭與車埕兩大旅遊熱點，遊客就可從日月潭沿線玩到車埕，短短30分鐘路程，打通潭西南軸線的觀光廊道。

台鐵集集支線集集至車埕站間停駛，預估到明年5月才能全線通車，日管處表示，民眾可以改搭客運抵達車埕。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線集集至車埕站間停駛，預估到明年5月才能全線通車，日管處表示，民眾可以改搭客運抵達車埕。記者黑中亮／攝影
集集支線至車埕火車停駛到明年5月 民眾可以搭客運抵達車埕
集集支線至車埕火車停駛到明年5月 民眾可以搭客運抵達車埕

台鐵 集集 鐵道

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