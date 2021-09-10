台中壘球園區 市府將追加預算

台中市外埔國際慢速壘球運動園區工程因為原物料大漲面臨斷炊，僅完成主體工程，台中市議員吳敏濟今天指出，經爭取補足缺口，市府已同意追加預算6000萬元，讓工程進行。

吳敏濟發現，原發包金額只能完成硬體工程，主球場6座燈柱每座應有20盞燈具，只裝了2盞，看台下方的休息室、訓練室、媒體工作室等空間沒有空調、照明，連地板都無法鋪設。

經過地方極力爭取下，吳敏濟說，市長盧秀燕同意追加預算新台幣6000萬元，並已送市議會臨時會審查，如果預算順利通過，這項工程預計明年中可以完工啟用。

台中市運動局長李昱叡今天到現場勘查時說，工程自去年6月底開工，目前進度已超過80%，追加的6000萬元將用來完成機電工程、場館內裝修、汽車停車場工程、外牆字體裝修工程、智慧建築工程等。

大甲慢速壘球委員會主委白武智表示，協會承辦永信盃慢壘賽已進入第8屆，每屆都有120支以上球隊參加，原本擔心大甲壘球場土地被原地主收回後，沒有場地打球，外埔國際壘球場是及時雨，希望明年擴大舉辦200支球隊大規模比賽。