前立委募10萬口罩送南投幼兒園 慈善團體中秋送暖

幼兒園幼童容易遊戲打鬧，導致口罩毀壞，園方要隨時有備用口罩更換以確保幼童全天戴好口罩，前立委湯火聖向企業募資，今天捐贈10萬個幼稚園幼童「備用」口罩，贈送給全縣189家公私立幼兒園，讓小朋友可以安心學習。

民進黨全國黨代表曾琮愷說，新北市幼兒園遭變種Delta病毒入侵，幼童防疫更加重要，捐贈兒童口罩，讓學童可以替換。

幼兒園小朋友吃住睡都在一起，又有遊戲、律動教學，相對於國高中和國小，屬於傳播病毒高風險環境，

大衛王幼兒園園長李秀年說，除了教導小朋友戴口罩、勤洗手外，也會加強教室通風和玩具清潔，營造衛生安全的學習環境，讓小朋友和家長安心。

竹山鎮公所今天也舉辦關懷弱勢物資分享活動，提供月餅、罐頭等物資給低收入戶們享用。行政院中部服務中心執行長蔡培慧、立委羅美玲也派員參與，與竹山長順慈善協會、延正行善團、一起關懷弱勢。