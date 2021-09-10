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新竹縣市合併聲起 盧秀燕：須尊重民眾想法

中央社 / 台中10日電

對於新竹縣、市合併議題，台中市盧秀燕今天指出，應尊重當地民眾的想法，也建議修改「財政收支劃分法」，讓地方稅收多留給各縣市，增加縣市自有財源。

台中市豐原區第二座公托「西勢社區公共托育家園」今天開幕，將收托0至2歲、共計12名嬰幼兒。盧秀燕出席揭幕時，接受媒體聯訪有關新竹縣、市合併及彰化升格直轄市等議題時，建議中央將地方稅收多留給各縣市。

盧秀燕認為，要合併升格，地方的意願非常重要，台中當初升格直轄市，她也有向中央反映民意，這是民眾共同期待，最後順利升格，因此，須尊重當地民眾的共同想法。

針對統籌分配款的劃分，盧秀燕表示，每個縣市大部分稅收都交給中央，留在地方的很少，以致中央統籌財源時，造成各縣市需要爭取、競爭，她認為在民主國家，其實地方繳的稅應該儘量留給地方。

她以台中市為例指出，台中市1年約上繳中央稅款約新台幣1500億元，但分回台中約只有600億元，不到一半，因此，地方建設有時需透過立委向中央爭取經費。

她說，支持部分稅收繳給中央，讓中央進行全國性建設，但當地方進行建設時，反而還要先繳稅給中央後，再將經費爭取回來，難免「巧婦難為無米之炊」。

她指出，「財政收支劃分法」需要修改，不應讓縣市間去爭統籌分配款這塊餅，建議中央將地方稅收多留給各縣市，中央與地方的比例要調整，讓各縣市都可增加自有財源。

盧秀燕 台中市 新竹

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