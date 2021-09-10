南投提高營養午餐校廚待遇 全縣約200多人受益
南投縣公立幼兒園及國中小有免費的營養午餐，南投縣長林明溱上周前往到竹山桶頭國小會勘，看到正在忙碌準備營養午餐的廚工，開學後努力打拚照顧很多師生餐食，卻待遇不穩定，當下決定大幅調整待遇，每月薪資從基本工資2萬4000元，最高可到3萬元，估計全縣約有200人多人受益。
林明溱表示，南投縣竹山桶頭國小是偏遠的小學，才一走進廚房，就看到廚工的辛苦工作環境，也考慮廚工在低薪的困難中，為照顧學校的營養午餐堅持工作，了解到廚工薪資原來是依工時計算，各校工時不同，最多8小時，為此大感意外，馬上指示縣府教育處調整校廚待遇，漲幅約二成五。
桶頭國小校廚藍彩玲說，自己是竹山人，擔任廚工10多年，廚工待遇依基本工時計算，每個月收入並不多，雖然薪水不高，但仍舊是家庭主要經濟來源，知道縣長答應調整廚工待遇，每月收人最高3萬元，令她感激不已，連連直說感謝。
藍彩玲表示，這次受疫情影響，學校上課變得不穩定，學校廚工也遭波及，除了寒暑假廚工沒事做，只要一停課，廚工也得被迫休息，而縣府調整廚工待遇，給了校廚們一個及時的好消息。
南投縣教育處說，從110學年度起，縣府提高學校廚工補助，每校每月統一補助３萬元，解決廚工待遇問題，用以穩定廚工人力，提高南投縣學生免費營養午餐的品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言