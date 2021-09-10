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把弱勢學生當自己孩子 南投春暉號召更多志工當爸媽

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣春暉志工培訓，希望有更多民眾參與輔導國高中學生。圖／南投縣校外會提供
南投縣春暉志工培訓，希望有更多民眾參與輔導國高中學生。圖／南投縣校外會提供

南投縣學生校外會為充實春暉志工人力、提升服務能量，在五育高中舉辦「春暉志工招募及教育訓練」，南投縣教育處督學許毓芳說，在輔導教育人力不足的情況下，一所學校常只有1名專輔老師，還好春暉志工參與，給弱勢、高關懷學生幫助，預防校園濫用藥物，提供很大的幫助。

春暉志工團團長魯信註說，在認輔高關懷學生陪伴過程中，難免會遇到挫折而沮喪，但身為志工的宗旨和意義，就是要回饋社會、幫助弱勢，用愛與關懷來陪伴這些弱勢學生走過低潮、渡過人生的關鍵期，讓「向日葵」的溫暖，希望未來有更多「向日葵爸爸媽媽」，一起照顧這些孩子。

開訓儀式由校外會軍訓督導宋怡慶、志工團長魯信註、五育高中校長邱勝濱及志工團員共60人參加，並頒發教育部5名績優王雅玲、吳顯周、李進和，績優行政志工林羅娜、王玉英獎座及證書，感謝志工工作士氣及服務熱忱。

魯信註說，春暉志工團感謝縣府教育處的指導及協助，今年加入10名新血後共有50名夥伴，每年固定6小時教育訓練課程後，加入春暉志工行列。去年春暉志工輔導國高中10多名個案，畢業後皆考取理想學校，同年更有5名志工獲選為績優志工，成績全國第一。

績優志工王雅玲說，在輔導個案時，會將他們當成自己孩子看待，青春期學生難免有叛逆行為，志工耐心陪伴，能減輕學生心理壓力，願意敞開心房接受輔導，更能將他們導往正向發展。

南投縣春暉志工培訓，希望有更多民眾參與輔導國高中學生。圖／南投縣校外會提供
南投縣春暉志工培訓，希望有更多民眾參與輔導國高中學生。圖／南投縣校外會提供

教育部 軍訓

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