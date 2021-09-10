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廢棄浮球彩繪化身喵星人 芳苑全鄉國小參賽減塑減廢

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國小小朋友今天示範彩繪廢棄浮球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國小小朋友今天示範彩繪廢棄浮球。記者簡慧珍／攝影

台灣每年數百個廢棄漁業浮球，是令人頭痛的海洋垃圾，彰化縣農漁牧產業觀光推廣協會將舉辦彩繪比賽，今天請芳苑鄉芳苑國小示範，彩繪後的浮球作為校園和漁村的裝置藝術，一方面減少海洋廢棄物，一方面創造觀光新亮麗。

彩繪浮球不是撿回來清洗就能畫，前置作業包括清洗、磨平表面，農漁牧產業觀光推廣協會提供芳苑國小小朋友已完成前置作業的廢棄浮球。「我沒親眼看過熊貓，今天先畫熊貓，希望以後有機會到台北看熊貓。」六年級黃姓學童說，彩繪浮球跟平常美術課很像，他發揮自己的想法，一層層塗底漆再上色，覺得很好玩。

洪姓學童和同學昨天開始構思，因為浮球都有兩個凸出的掛耳，乍看像貓，黃姓學童畫貓臉，她的同學畫倉鼠，構圖都相當可愛；洪姓學童表示，廢棄物經過彩繪變成創作，她能為減少地球垃圾盡一分心力，感到很開心又有成就感。

推動彩繪廢棄浮球比賽的縣政顧問林保玲說，農漁牧產業觀光推廣協會年年舉辦這樣的比賽，希望減少海洋垃圾，今年邀請芳苑全鄉10所國小參加，率先彩繪浮球的學校大城鄉西港國小也參與，協會請專家評選出10件得獎作品，除了放在村莊當裝置藝術品美化環境，也將巡迴全台展出，宣導減塑及減廢，希望明年擴及更多鄉鎮學校參賽。

農漁牧產業觀光推廣協會理事長曾宗雄認為彩繪浮球可以啟發孩子的美術潛能；芳苑國小校長吳偉誠表示，小朋友從彩繪廢棄浮球的過程中，認識廢棄物已嚴重破壞海洋生態，把廢棄物變成成創作資源，小朋友學到保護海洋的方法，相當有意義。

農漁牧產業觀光推廣協會將結合環保署、彰化縣政府，10月17日上午8點開始淨灘，結束後，到芳苑鄉漢寶園文化園區舉辦浮球彩繪比賽，接著評選和頒獎、展示作品，參賽作品放在村莊展出，得獎作品巡迴全縣和全台展覽。

廢棄物 海洋垃圾

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