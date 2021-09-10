感動防疫人員辛苦 比利時企業贈1500組飲品

台中市政府在疫情期間投入人力成立快篩站及疫苗快打站，一家被感動的比利時企業今天捐贈1500組飲品給中市府；中市府民政局說，感謝愛心，對防疫人員是很大鼓舞。

愛瑞國際認證股份有限公司台灣分公司總經理呂腕菁肯定台灣防疫作為，捐贈1500組飲品為第一線COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫人員加油。

代表受贈的民政局副局長徐照山表示，快打站每站約需動員25人，市府將重啟快打站，15日到17日為65歲以上民眾施打第2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，規劃在宮廟、宗教場所及活動中心設45處「快打站2.0」。

呂腕菁說，感動防疫人員辛勞，謝謝中市府快篩站及快打站防疫人員，致贈比利時空運巧克力、莊園級手沖咖啡及搭配台灣自產順順茶，希望防疫人員感受比利時的感謝。