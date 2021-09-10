影／豐原第二座公托開幕收12娃 明起報名9/24公開抽籤

台中市豐原區第2座公托今開幕，坐落在舊縣府官邸，擁有大片綠草坪，斜對面是瑞穗國小，交通機能便利。台中市長盧秀燕今到場揭幕，這是台中市第17座公托，收托12位0至2歲幼兒，明(11日)起上午9點開放報名，24日由里長、家長代表抽籤，預計10月開始收托、月費7千元，已有多名家長電洽詢問，相當搶手。

台中市長盧秀燕今早到「台中市豐原西勢社區公共托育家園」舉行揭幕典禮，這也是台中市第17座公托、豐原區第2座公托，盧強調，未來持續規劃布點至50座，讓家長敢生、想生、政府幫忙養。

台中市豐原西勢社區公共托育家園位在舊縣府官邸(台中市豐原區西安街71號)，緊鄰長青元氣學堂、對街是瑞穗國小，擁有大草坪，附近交通機能便利。

豐原西勢社區公共托育家園主任張育慈說，園內收托大寶(15個月以上)、中寶(8至15個月)、小寶(2至8個月)共12名，並由4位專業人員照顧，收托時間為周一到周五上午8點至下午6點。園區規劃：學習區、活動區、睡眠區、盥洗區、清潔區等，採開放空間設計，符合幼兒身心發展。

明起(11日)至9月22日，上午9點至下午4點，開放現場、臉書官網(臺中市豐原西勢社區公共托育家園)下載紙本報名，每月收托費用7千元(含餐費)，9月24日上午9點將由里長、家長抽籤，排序公開透明，園區預計10月開始收托。

凡設籍台中市0到2歲的幼兒，其父母或監護人一方設籍台中市，且符合收托資格者均可報名登記，洽詢電話：04-25256630。