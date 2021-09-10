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影／升格搶統籌分配款？ 盧秀燕：財政收支劃分應改變

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕認為，財政收支劃分法應該改變，不該讓縣市競爭切同塊大餅，應該是中央少拿點，地方多留點，讓各縣市多留點自由財富。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕認為，財政收支劃分法應該改變，不該讓縣市競爭切同塊大餅，應該是中央少拿點，地方多留點，讓各縣市多留點自由財富。記者林佩均／攝影

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，有意參選下屆彰化縣長的現任民進黨主彰化縣黨部主委邱建富也支持彰化縣升格，引發各界討論。台中市盧秀燕認為，財政收支劃分法應該改變，不該讓縣市競爭切同塊大餅，應該是中央少拿點，地方多留點，讓各縣市多留點自由財富。

台中市長盧秀燕今早出席活動，回應新竹、彰化討論升格直轄市議題，並分享合併升格活動，地方民眾的意願相當重要，她也尊重新竹、彰化的想法。

問及，是否擔心影響中央統籌分配款？盧秀燕認為，財政收支劃分法應該要改變，不該是各縣市你爭我奪切同一塊大餅，應該是，中央少拿一點，地方多留一點，讓各縣市多留一點自由財源。

盧秀燕進一步指出，各縣市民眾的稅源都交由中央，留給地方的相對少，導致中央控制財源，地方建設卻要向中央「伸手要錢」，身為民主國家，她支持部份稅收交由中央，但地方繳的稅收應該要回歸地方。

以台中市繳稅為例，台中市每年繳給中央稅收約1500億元，分回來地方約5、600億元，三分之二都留在中央，形容地方政府「巧婦難為無米之炊」，得由立法委員代表台中向中央爭取經費，造成地方建設困難。

新竹 盧秀燕 台中市

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