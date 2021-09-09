中秋將到 梧棲農會行銷花蓮苗栗台南農會文旦4000多箱

中秋節將到，台中市梧棲區農會總幹事王秝毅為協助柚農促銷文旦，梧棲區農會共行銷花蓮鶴岡、苗栗西湖、台南下營等農會嚴選文旦柚，供不應求，目前已行銷4000多箱，目標5000多箱，王秝毅表示，只要到農會買文旦滿500元，就送一百元柚香券，數量有限。

農會總幹事王秝毅表示，中秋佳節將近，文旦是送禮最佳選擇，梧棲區農會共行銷花蓮鶴岡、苗栗西湖、台南下營等農會嚴選文旦柚，供不應求。

今年文旦大豐收，文旦農擔心會滯銷，王秝毅表示，現在正是文旦收成的季節，今年的文旦產量與品質和往年一樣優質，甜度也高，非常適合中秋節時送禮。

王秝毅表示，有些果農全年就靠這一次收成維持家計，梧棲區農會協助柚農銷售，並將文旦列入共行銷產業，協助文旦產銷問題，提昇文旦產業的競業爭力，增加農民收益，未來梧棲區農會在台中海線成為文旦集散中心，推廣優質文旦行銷，行銷各地文旦。