南投縣65歲以上長者第二劑AZ疫苗 下周接種

南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約，9月15至20日將展開平台長者第二劑的預約接種，至於未進行平台預約的長者，則在9月22日至9月24日，規劃比照第1劑造冊接種模式，由村里鄰長及村里幹事分發接種通知單方式，發送至未預約的65歲以上長者手上。

南投縣衛生局表示，目前由中央配撥的第二劑COVID-19疫苗量，是依預約平台登記人數分2批，總數可配撥2萬8000劑，而9月14日第1批預計配撥約2萬劑；經統計全縣65歲以上需接種第二劑的長者約1萬6000餘人，依據1922平台資料顯示，縣內65歲以上長者，已有1萬3000餘人完成在1922預約平台的登記。

而第8期AZ疫苗開放平台預約時間，為9月10日（五）10時至12日（日）12時前，請已在平台預約完成登記接種的65歲以上長者及民眾，記得在期限內，至1922疫苗預約平台預約接種，未來將安排在縣內13鄉鎮市衛生所進行接種作業外，針對尚未在1922平台預約接種疫苗的長者，9月22日起會另造冊，由村里鄰長及村里幹事分發接種通知單，以避免長者因資訊落差而無法接種。