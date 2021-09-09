快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

南投縣65歲以上長者第二劑AZ疫苗 下周接種

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約第二劑疫苗接種。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約第二劑疫苗接種。圖／南投縣政府提供

南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約，9月15至20日將展開平台長者第二劑的預約接種，至於未進行平台預約的長者，則在9月22日至9月24日，規劃比照第1劑造冊接種模式，由村里鄰長及村里幹事分發接種通知單方式，發送至未預約的65歲以上長者手上。

南投縣衛生局表示，目前由中央配撥的第二劑COVID-19疫苗量，是依預約平台登記人數分2批，總數可配撥2萬8000劑，而9月14日第1批預計配撥約2萬劑；經統計全縣65歲以上需接種第二劑的長者約1萬6000餘人，依據1922平台資料顯示，縣內65歲以上長者，已有1萬3000餘人完成在1922預約平台的登記。

而第8期AZ疫苗開放平台預約時間，為9月10日（五）10時至12日（日）12時前，請已在平台預約完成登記接種的65歲以上長者及民眾，記得在期限內，至1922疫苗預約平台預約接種，未來將安排在縣內13鄉鎮市衛生所進行接種作業外，針對尚未在1922平台預約接種疫苗的長者，9月22日起會另造冊，由村里鄰長及村里幹事分發接種通知單，以避免長者因資訊落差而無法接種。

南投衛生局表示，至於住宿型機構住民、工作人員及洗腎病人的第二劑疫苗，住宿型機構將由委託合約院所至機構接種，洗腎病人將會由其洗腎的醫院或診所安排接種第二劑疫苗，視中央撥配疫苗供應量能調整接種時間。

南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約第二劑疫苗接種。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約第二劑疫苗接種。圖／南投縣政府提供

AZ疫苗 衛生局

延伸閱讀

全台第二劑覆蓋率僅4.1% 藍委：第二類官員卻高達44%

長輩接種第2劑AZ疫苗 彰縣造冊施打免預約

第八輪AZ有113萬合資格！明天上午10時開放預約接種

張金堅／新冠疫苗施打後可能有不良反應？2種機轉一次看懂

相關新聞

南投縣65歲以上長者第二劑AZ疫苗 下周接種

南投縣衛生局宣布9月10日起，65歲以上長者可以依個人意願在平台預約，9月15至20日將展開平台長者第二劑的預約接種，至...

民眾抗議興建洗砂場 彰縣鄉長發誓「若收好處不得好死」

彰化縣竹塘鄉光明路與中興街之間將興建砂石洗砂廠，地方群起反對，鄉公所昨天晚間舉辦反對興建洗砂廠陳情會；鄉長蔡碩任說，鄉公...

經費不足 台中壘球園區燈柱20盞燈竟只能裝兩盞

台中外埔國際壘球運動園區原預計年底就要完工，但整體經費不足，加上原物料上漲，工程品質不如預期，中市議員施志昌今天會勘表示...

一碗湯2000萬元 竹塘鄉長請縣長加蓋長照衛福大樓

彰化縣竹塘鄉沒大型老人健康促進空間，縣長王惠美受邀吃竹塘小吃，在鄉長蔡碩任的請求下，答應多補助2000萬元，今天竹塘鄉衛...

不是「方艙」！台中老人復健綜合醫院9/11招商說明會

中央流行疫情指揮中心日前為網友散布假訊息「台中市太原路復健醫院被徵收為方艙醫院」澄清，請民眾勿再轉傳與散布以免觸法遭罰。...

20年來頭一遭 客庄12大節慶「國姓搶成功」喊停

客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動在921震災後開辦至今，今年原循往例將在11月中旬舉辦，未料Delta病毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。