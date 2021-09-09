民眾抗議興建洗砂場 彰縣鄉長發誓「若收好處不得好死」

彰化縣竹塘鄉光明路與中興街之間將興建砂石洗砂廠，地方群起反對，鄉公所昨天晚間舉辦反對興建洗砂廠陳情會；鄉長蔡碩任說，鄉公所爭取很多建設，絕對不允許被一座洗砂場毀了，他還在陳情會會場的宮廟廣場，轉身向廟內神明發毒誓，如果他收取洗砂廠任何好處，「一定不得好死」。

砂石洗砂廠周邊的住戶組成自救會，除了會員昨晚出席鄉公所舉辦的陳情會，二林區多名縣議員、竹塘鄉民代表和當地村長參加。縣議員陳一淳還原外界不實指控的真相，並強調，廠商還沒送件到縣府申請設置，縣議員沒依據可質詢縣政府，那塊土地是土業用地，廠商如果「於法要送件設置」，一定要先得到全體村民認同，他也會監督縣府審查。

鄉長蔡碩任針對外界流傳鄉公所對設置洗砂場坐視不理，提出嚴正聲明。鄉公所建設課長唐立勳說，洗砂廠位在都市計畫內，工廠登記申請、環保審查都要送縣政府，鄉公所沒被事前告知。蔡碩任說，鄉公所接獲民眾陳情之後，以查報違章建築，請縣政府依法拆除廠商的臨時圍牆等違章設施。

蔡碩任說，竹塘是偏鄉，財源拮据，縣長王惠美力挺竹塘，給了很多建設，他絕對不允許竹塘鄉的發展被一座洗砂場給毀了。他還當場建議自救會會長吳建興參考他以前站在法律的角度，抗議開闢科學園區，不畏任何一天數十通「關切」電話，「少年人要卡有Guts」。蔡碩任在陳情會會場的宮廟廣場，轉身向廟內神明發毒誓，如果他收取洗砂廠任何好處，「一定不得好死」。

前縣長魏明谷應邀出席，發言表示，洗砂石的廠址在工業用地，廠商有權申請設置，但這裡是竹塘鄉市區蛋黃區，他呼籲廠商停止投資和建廠，以免民眾長期抗爭，投資將血本無歸。

鄉公所邀請洗砂廠廠商列席，廠商派代表與會，鄉公所一開始就言明「你們來聽民意就好」，廠商代表全程不發一語，陳情會結束後，帶回地方意見提交高層討論。